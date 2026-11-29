Απαντήσεις από την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών ζητεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

«Οι απαντήσεις του κ. Γεραπετρίτη δεν πείθουν» τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Δηλώνει πως δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία και στο site της δεσπόζει η φωτογραφία του με την συνέταιρο του που γνωμοδότησε ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των εταιρειών TEXAN και ENVIPCO ενώ είχε πελάτη την εταιρεία TEXAN. Σύμφωνα μάλιστα με την εισαγγελική αναφορά όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, η γνωμοδότηση απεστάλη στον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής, Νικόλαο Μαμαλούγκα, λίγες μόλις ώρες μετά την υποβολή και αποδοχή της προσφοράς. Τα έτη 2024 και 2025 η δικηγορική εταιρεία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες» είχε τιμολογήσει υπηρεσίες προς την ΤΕΧΑΝ συνολικού ύψους 259.904 ευρώ».

«Τίθεται ένα ερώτημα: Πώς γίνεται να απευθύνεται αίτημα για γνωμοδότηση σε δικηγόρο ή εταιρεία Υπουργού της κυβέρνησης, η οποία έχει πελάτη τις εταιρείες που τα συμφέροντα τους κρίνονται από τη γνωμοδότηση και η δικηγορική εταιρεία να μην επικαλείται -όπως όφειλε- σύγκρουση συμφερόντων και να μην αρνείται να αναλάβει το έργο;», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και προστίθεται: «Αντιθέτως όχι μόνο το ανέλαβε αλλά και γνωμοδότησε για ένα σύνθετο νομικό ζήτημα σε ελάχιστες ώρες».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εξωτερικών οφείλουν απαντήσεις».