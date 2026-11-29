Με φόντο την κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης, «κάποιες κορυφώσεις της τοξικότητας από την Αντιπολίτευση» όπως επισημαίνει και τις υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υπερασπίστηκε τους χειρισμούς της κυβέρνησης, επιμένοντας στην ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας και της διάκρισης των εξουσιών.

Παράλληλα, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής ενόψει των εκλογών του 2027, επανέλαβε ως κεντρικό στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ, ενώ αναφέρθηκε στις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, στις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, αλλά και στις δυσκολίες συνεννόησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό στην τακτική της αντιπολίτευσης να επιχειρεί να συνδέσει την κυβέρνηση με κάθε είδους υπόθεση, ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε δημοσιεύματα ή φήμες. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που τροφοδοτούν την κοινωνική δυσαρέσκεια, με κυριότερα την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής. Επιχειρώντας να αναδείξει την απόσταση ανάμεσα στην πολιτική αντιπαράθεση και τις προτεραιότητες των πολιτών, περιέγραψε τις συζητήσεις που είχε στο πλαίσιο των επαφών του με ψηφοφόρους στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Όπως είπε, οι πολίτες θέτουν ερωτήματα για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους παιδικούς σταθμούς, την ακρίβεια, τους μισθούς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εργαζομένους, εκφράζοντας προβληματισμούς για το πού πρέπει να επιταχυνθεί το κυβερνητικό έργο. «Η πλειονότητα των ερωτήσεων που κάνει ο κόσμος σε έναν πολιτικό […] δεν έχει καμία σχέση με τις ερωτήσεις οι οποίες τίθενται στον δημόσιο διάλογο λόγω των ανακοινώσεων των κομμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την παραίτηση Λιάκου

Αναφερόμενος στην παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, επεσήμανε ότι η απόφασή του ήταν σωστή, δεδομένης της έκτασης που έλαβε η υπόθεση και του κλίματος που διαμορφώθηκε, χωρίς ωστόσο να συνιστά παραδοχή προσωπικής ευθύνης για πράξεις συγγενικών του προσώπων. Επανέλαβε ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη, εφόσον δεν υπάρχει επιχειρηματική ή επαγγελματική σύνδεση του πολιτικού προσώπου με τους συγγενείς του. Όπως εξήγησε, ο κ. Λιάκος δεν ανακάλεσε τις εξηγήσεις που είχε δώσει, αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί αφού συνεκτίμησε την έκταση της υπόθεσης, τις επιθέσεις που δέχθηκε και τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Για τον γραμματέα της ΕΛΑΣ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προχωρήσει σε κρίσεις για το πρόσωπό του, επισημαίνοντας ότι δεν προτίθεται να υιοθετήσει πρακτικές προσωπικών επιθέσεων. Άσκησε, ωστόσο, έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτησή του «από σουρεαλιστική μέχρι προκλητική», καθώς, όπως ανέφερε, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για διάφορες υποθέσεις, παρέχει πλήρη κάλυψη στον κ. Χατζηγιαννάκη. Εστίασε, μάλιστα, στα ερωτήματα που έχουν προκύψει από συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό ο δήμαρχος ενός δήμου που αναθέτει έργα σε μια εταιρεία να είναι παράλληλα συνέταιρος σε άλλη εταιρεία με τον ίδιο επιχειρηματία. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς στην περίπτωση Λιάκου τα ερωτήματα αφορούν συγγενικά πρόσωπα, ενώ στην περίπτωση Χατζηγιαννάκη αφορούν τον ίδιο. «Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Δεν υποτιμώ το ένα και το άλλο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ για τις αιτιάσεις σχετικά με την απουσία αναφοράς του πρωθυπουργού στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης κατά την εβδομαδιαία ανασκόπηση. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι δεν είναι θεσμικά ορθό να ζητείται από τον πρωθυπουργό να τοποθετείται δημόσια για μια υπόθεση που βρίσκεται σε ανακριτική διαδικασία και για την οποία δεν έχουν ακόμη απολογηθεί οι κατηγορούμενοι. Τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να σέβεται τη δικαστική έρευνα, το τεκμήριο αθωότητας και τη διάκριση των εξουσιών, υπογραμμίζοντας ότι οι δικαστικές υποθέσεις αξιολογούνται αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη. «Είμαστε μια δημοκρατία που έχει διάκριση εξουσιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ούτε ο πρωθυπουργός μπορούν να παίρνουν θέση για υποθέσεις που ερευνώνται από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλη πληγή από τις διαρροές δικογραφιών και κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, υπενθυμίζοντας ότι βουλευτές της ΝΔ που είχαν χαρακτηριστεί από την αντιπολίτευση «υπόδικοι» δεν παραπέμφθηκαν καν.

Για τις εκλογές

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διαφορετική ενημέρωση από όσα έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, κοντά στον Μάιο. Εξήγησε ότι η οριστικοποίηση της ημερομηνίας θα εξαρτηθεί από την πορεία του κυβερνητικού έργου, την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και την παράδοση έργων στους πολίτες, καθώς προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη το 2023.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί διαρκούς παραγωγής σκανδάλων, επικαλέστηκε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025, σύμφωνα με τα οποία διερευνώνται συνολικά 3.602 υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ των οποίων 175 στην Ελλάδα, έναντι 999 στην Ιταλία, 535 στη Ρουμανία και 360 στη Γερμανία. Υπογράμμισε ότι η διεξαγωγή έρευνας δεν συνεπάγεται ενοχή και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά κάθε δικαστική ή άλλη εξέλιξη, επειδή, όπως είπε, αδυνατεί να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση σε επίπεδο προγραμματικού λόγου και κοστολογημένων προτάσεων. Ενόψει των εκλογών, σημείωσε ότι η ΝΔ θα ακολουθήσει τη στρατηγική της απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες, στη βάση μιας «συμφωνίας αλήθειας», αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά υποστηρίζοντας ότι έχει καταγραφεί σημαντικό έργο στην οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την υγεία, την παιδεία και το ψηφιακό κράτος.

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων αποτελεί εύλογο προβληματισμό. Έφερε ως παραδείγματα τη δυσκολία επίτευξης συμφωνίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, αλλά και για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών, επισημαίνοντας ότι ακόμη και σε ζητήματα ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής δεν διαμορφώνονται οι αναγκαίες συναινέσεις. Παρά τις δυσκολίες, επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον εκλογικό στόχο της ΝΔ.

«Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολος στόχος. Θέλει δουλειά. Είναι εφικτός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επίτευξή του προϋποθέτει αποτελεσματικότητα και κατά τους τελευταίους μήνες της κυβερνητικής θητείας όπως και πειστική παρουσίαση του προγράμματος για την επόμενη τετραετία. «Και από κει και πέρα, θα σεβαστούμε το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μας δείξει το δρόμο και την επόμενη μέρα των εκλογών», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ