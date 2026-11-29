Στο «Καλύτερα δε γίνεται» μίλησε η Ελίνα Κέφη. Στη συνέντευξή της στην ψυχαγωγική εκπομπή, αναφέρθηκε και στο θέμα της εμμηνόπαυσης, εκφράζοντας την άποψη πως «ο νούμερο ένα μύθος, είναι ότι η γυναίκα μπαίνοντας στην εμμηνόπαυση, τελείωσε και σαν γυναίκα».

Μιλώντας για το θέμα της εμμηνόπαυσης, η Ελίνα Κέφη εξήγησε ότι: «Εγώ είμαι και από τις πρώτες κοπέλες, που μίλησα ανοιχτά για την περίοδο της εμμηνόπαυσης. Γιατί είμαι εδώ και έξι χρόνια στην περίοδο της εμμηνόπαυσης. Δυστυχώς, ακόμη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες, όταν περάσουν από κάποια ηλικία και μετά.

Νιώθω όμως, ότι πλέον οι γυναίκες αρχίζουν να μην τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ όλο το κομμάτι αυτό. Δεν είναι εύκολες οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια εκείνα, που βρίσκεται μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση. Γιατί οι ορμονικές αλλαγές είναι καταιγιστικές».

Επιπλέον, είπε στη συνέντευξή της πως: «Εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερή γιατί ο άνδρας μου το αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε να το αντιμετωπίζει κάθε άνδρας. “Η γυναίκα μου περνάει την φάση αυτή, θα είμαι εδώ και θα της συμπαρασταθώ”. Ο νούμερο ένα μύθος, είναι ότι η γυναίκα μπαίνοντας στην εμμηνόπαυση, τελείωσε και σαν γυναίκα».