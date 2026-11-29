Μία ιστορία με τον Θάνο Καλλίρη, μοιράστηκε η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου με τους συνεργάτες της στο «Καλύτερα δε γίνεται» και το τηλεοπτικό κοινό. Αφορμή στάθηκε συνέντευξη που παραχώρησε η Ελίνα Κέφη στην εκπομπή.

Συγκεκριμένα, αφού προβλήθηκε η συνέντευξη, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Πάρα πολύ ωραία τα λέει και μιλάει και πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία γυναίκα καταρχήν, πάντα ήταν».

Αμέσως μετά, η αγαπημένη παρουσιάστρια ανέφερε πως: «Του άρεσε πάρα πολύ του Θάνου η Ελίνα, είχαν συνεργαστεί και σε βίντεο κλιπ. Βέβαια η Ελίνα πρέπει να σας πω, ουδέποτε έδινε δικαίωμα. Ήταν πάρα πολύ σοβαρή, από τότε που ήταν ένα νεαρό κοριτσάκι μοντέλο. Εξαιρετικά σοβαρή».

«Δεν θυμάμαι τώρα τι βλέπαμε. “Πρωινό Καφέ” βλέπαμε ή το βίντεο κλιπ του με την Ελίνα. Και θυμάμαι τον Θάνο ο οποίος έλεγε: “Πω πω Ελίνα Κέφη σε κάνω πολύ κέφι”. Το προσέγγισε στιχουργικά. Έτρεμε το πηγουνάκι μου», συνέχισε η Ναταλία Γερμανού.