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Το 70% προσεγγίζει η συμμετοχή στις εκλογές της Ισπανίας καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ μετά τις εκλογές του 2023.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας στις 18:00 τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας, η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας το 68,1%, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 53,1% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα κατά την προηγούμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση, τον Ιούλιο του 2023.

Στην προηγούμενη ενημέρωση που παρείχε το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) η συμμετοχή είχε φθάσει είχε ήδη φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ από το 1986, με 45,75%, πέντε και πλέον ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του και έχει επιδιώξει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους της Αριστεράς, δήλωσε ότι μια τελική συμμετοχή της τάξης του 75% ή και υψηλότερη θα μπορούσε, κατά πάσα πιθανότητα, να οδηγήσει σε μια προοδευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσαν, από κοινού, να φτάσουν το όριο των 176 εδρών που απαιτείται για την πλειοψηφία.

Η τελική συμμετοχή στις εκλογές του καλοκαιριού του 2023 ανήλθε στο 66,6%. Το Λαϊκό Κόμμα (PP) συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική στήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί καλούνται να ψηφίσουν μέχρι τις 21:00 ώρα Ελλάδας (μία ώρα αργότερα για τα Κανάρια Νησιά). Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το βράδυ.