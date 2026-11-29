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Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη και φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας «Άργος».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων αναμένεται να φθάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Παραμένει σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Προβλήματα καταγράφονται και σε αρκετές περιφερειακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Συγκεκριμένα, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Ρίου – Αντιρρίου και Αργοστολίου – Ληξουρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων