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Ένα τεράστιο δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα το απόγευμα της Κυριακής (29/11) στην Κηφισιά, εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει και το λεκανοπέδιο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Από τύχη δεν τραυματίστηκαν πεζοί, όταν το μεγάλο δέντρο έσπασε και καταπλάκωσε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην οδό Σαρανταπόρου, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του δήμου, ενώ αναμένεται και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς από την πτώση του δέντρου προκλήθηκαν ζημιές και σε καλώδια της ΔΕΗ.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: