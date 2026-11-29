Δεν πρόλαβε να ανακοινώσει τους πρώτους 120 υποψήφιους της για τις βουλευτικές εκλογές η ΕΛΑΣ και ήδη μετρά την πρώτη της απώλεια. Το βράδυ της Κυριακής, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γραμματέας του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανακοίνωσε την απόσυρση από τις υποψηφιότητες στο νομό Κυκλάδων του δικηγόρου Κώστα Δοκιμάκη, ο οποίος στο παρελθόν ανήκε στη ΝΔ και είχε εκφραστεί με ακραίο λόγο στα social media.

“Θέσεις ασυμβίβαστες με τις αξίες μας”

“Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν ζητάμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων σε όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας να συμπαραταχθούν μαζί μας. Ωστόσο αναρτήσεις που θίγουν τις αξίες που υπηρετούμε, ακόμη και αν προέρχονται από το μακρινό παρελθόν, δημιουργούν ασυμβίβαστο με τη θέση του υποψηφίου βουλευτή. Ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτιά μας”, γράφει ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά είχε αναφέρει:

“Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ως δικηγόρος και πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες, Κώστας Δοκιμάκης, ανακοινώθηκε ως υποψήφιος με το κόμμα της στην χθεσινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της. Ο Κώστας Δοκμάκης έχει στο παρελθόν προχωρήσει σε πλήθος αναρτήσεων με τις οποίες αναπαρήγαγε πλήθος στερεοτυπικών αντιλήψεων ενάντια στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ενάντια στους συλλογικούς αγώνες και την σωφρονιστική πολιτική. Γνωρίζαμε ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προχωρά σε άνευ όρων και ορίων διεύρυνση του. Αλλά δεν περιμέναμε ποτέ να εντάξει τους κόλπους του πρόσωπα που έχουν αναπαράξει ρατσιστικές και αντιδραστικές θεωρίες. Η αριστερά δεν έχει καμία σχέση με τέτοιου είδους αντιλήψεις, ούτε αποτελεί κολυμπήθρα του Σιλωάμ στο όνομα της μικροπολιτικής”.