Όταν τα συνεργεία άρχισαν να σκάβουν για να περάσουν νέα καλώδια ρεύματος, κανείς δεν φανταζόταν ότι οι εργασίες θα αποκάλυπταν ένα άγνωστο κομμάτι της ρωμαϊκής ιστορίας. Κι όμως, κάτω από το έδαφος, αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια μνημειώδη ρωμαϊκή κατασκευή έξω από την αρχαία πόλη Abellinum στη νότια Ιταλία, ρίχνοντας νέο φως στην αρχιτεκτονική και την καθημερινότητα της εποχής.

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια μνημειώδη ρωμαϊκή κατασκευή έξω από την αρχαία πόλη Αβελλίνο (Abellinum) στη νότια Ιταλία, κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση νέων γραμμών ηλεκτροδότησης.

Ένα επιβλητικό ρωμαϊκό οικοδόμημα μια ανάσα από τα τείχη

Το εύρημα εντοπίστηκε στην τοποθεσία Κοντράντα Τσίβιτα (Contrada Civita) στην Ατριπάλντα (Atripalda), στην επαρχία του Αβελλίνο (Avellino), όπου διεξάγονται προληπτικές αρχαιολογικές έρευνες ενόψει εργασιών από τον διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας E-Distribuzione.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως τα κατάλοιπα ενός ορθογώνιου κτίσματος κατασκευασμένου από μεγάλους όγκους τόφου, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα πέρα από τις βόρειες οχυρώσεις της ρωμαϊκής πόλης. Η σωζόμενη βάση έχει διαστάσεις περίπου 3,5 επί 5 μέτρα και περιλαμβάνει ένα κλιμακωτό βάθρο διακοσμημένο με κορνίζες.

Γύρω από την κατασκευή, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν αρχιτεκτονικά μέλη που είχαν καταρρεύσει από το μνημείο, μεταξύ των οποίων κίονες, κιονόκρανα και θραύσματα θριγκού κατασκευασμένα από κίτρινο και γκρι τόφο. Η αρχική ανάλυση των αρχαιολογικών στρωμάτων και του σχετικού υλικού χρονολογεί το κτίσμα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική περίοδο.

Ποια ήταν η πιθανή χρήση του μνημείου έξω από τα τείχη

Το αρχαίο Abellinum καταλάμβανε το οροπέδιο της Τσίβιτα ντι Ατριπάλντα (Civita di Atripalda) και περιβαλλόταν από ισχυρές οχυρώσεις κατασκευασμένες με την τεχνική opus reticulatum — μια ρωμαϊκή μέθοδο τοιχοποιίας που χαρακτηρίζεται από τη χαρακτηριστική δικτυωτή της όψη. Η θέση του νεοανακαλυφθέντος μνημείου έξω από αυτά τα τείχη ενδέχεται να δώσει ένα στοιχείο για τη λειτουργία του.

Προηγούμενες έρευνες είχαν φέρει στο φως τμήμα μιας ρωμαϊκής νεκρόπολης στη γύρω περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό το κομμάτι του τοπίου χρησιμοποιούνταν για ταφές και απόδοση τιμών στους νεκρούς.

Με βάση την αρχιτεκτονική και τη θέση της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, Καλών Τεχνών και Τοπίου για το Σαλέρνο και το Αβελλίνο (Superintendency of Archaeology, Fine Arts and Landscape for Salerno and Avellino) πρότεινε ότι η κατασκευή ενδέχεται να ήταν ταφικό ή αναμνηστικό μνημείο.

Θα μπορούσε να βρισκόταν πλάι σε έναν από τους δρόμους που οδηγούσαν στο Abellinum, όπου τα μνημεία για τους νεκρούς θα ήταν ορατά στους ταξιδιώτες που εισέρχονταν και εξέρχονταν από την πόλη. Η ερμηνεία αυτή παραμένει προκαταρκτική, όσο τα αρχιτεκτονικά θραύσματα και το αρχαιολογικό υλικό καταλογογραφούνται και μελετώνται.

Πότε και γιατί εγκαταλείφθηκε η κατασκευή

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως στοιχεία για τη μεταγενέστερη ιστορία του μνημείου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κατασκευή είχε ήδη αρχίσει να καταρρέει όταν εγκαταλείφθηκε και στη συνέχεια επιχωματώθηκε κατά την ύστερη αρχαιότητα.

Αυτό ενδέχεται να αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης αναδιαμόρφωσης της περιοχής έξω από τα τείχη της πόλης, αν και θα απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί πότε και γιατί το μνημείο έπαψε να χρησιμοποιείται.

Την ανασκαφή διευθύνουν οι αρχαιολόγοι Κριστίνα Καπέλι (Cristina Cappelli) και Στεφανία Κανόνικο (Stefania Canonico), υπό τον επιστημονικό συντονισμό της Έλενα Ρούσο (Elena Russo).

Οι αρχές πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Δήμος της Ατριπάλντα και η E-Distribuzione συνεργάζονται πλέον για να καθορίσουν πώς μπορεί να προστατευθεί το μνημείο, όσο συνεχίζονται οι αρχαιολογικές έρευνες.

Τα κατάλοιπα αυτά προσφέρουν ακόμη μία ματιά στο τοπίο που περιέβαλλε το ρωμαϊκό Abellinum, όπου δρόμοι, νεκροταφεία και μνημειώδεις κατασκευές εκτείνονταν κάποτε πέρα από τα οχυρωμένα όρια της πόλης.