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Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη πριν από λίγο για την κακοκαιρία «Άργος» που σφυροκοπά τη χώρα.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων – Ρεθύμνου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.