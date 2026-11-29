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Νέο μήνυμα εστάλη πριν από λίγο για την κακοκαιρία «Άργος» που πλήττει σφοδρά τη χώρα, με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους.

Με μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι σε Κέα, Κύθνο και Μήλου, καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και θυελλωδών ανέμων στις Περιφερειακές Ενότητες Κέας, Κύθνου, Μήλου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.