Δεξιά στροφή δείχνουν τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα στην Ισπανία με καταμετρημένο το 4% των αποτελεσμάτων μέσω ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης. Τα αποτελέσματα των σημερινών γενικών εκλογών στην Ισπανία αρχίζουν να γίνονται γνωστά στις 21:00 [τοπική ώρα]. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν νικητή το Λαϊκό Κόμμα (PP) και θα μπορούσε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία με το ακροδεξιό «Vox».

Το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει νικητή το PP του Φεϊχόο με το 4% καταμετρημένο και θα άθροιζαν 168 βουλευτές με το Vox, οκτώ κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία, η οποία ορίζεται στις 176 έδρες.

Οι σημερινές γενικές εκλογές, στις 29 Νοεμβρίου, σημείωσαν ιστορική συμμετοχή. Στοιχεία που όλα τα κόμματα αποτίμησαν θετικά.

Βέβαια, το PP θα ήταν ο νικητής των γενικών εκλογών αυτής της Κυριακής με μεταξύ 131 και 136 βουλευτές, ενώ το Vox θα είχε συγκεντρώσει μεταξύ 44 και 48 εδρών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που εκπόνησε η Sigma Dos για το RTVE. Με αυτόν τον τρόπο, το πιθανότερο σενάριο θα ήταν εκείνο μιας απόλυτης πλειοψηφίας των κομμάτων του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και του Σαντιάγο Αμπασκάλ που φτάνει έως τους 184 βουλευτές. Από την πλευρά του, το PSOE θα άθροιζε μεταξύ 119 και 124 βουλευτών και το Frente Amplio θα έμενε στους 15–16. Τέλος, οι Podemos θα έμεναν εκτός Κογκρέσου.

Μικρές οι αποκλίσεις του exit poll με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το exit poll παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις από το καταμετρημένο 4% των ψηφοδελτίων, που έχει μεταδοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το exit poll του Sigma Dos που μεταδόθηκε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE της Ισπανίας, το Λαϊκό Κόμμα (PP) φαίνεται να είναι η πρώτη δύναμη στις γενικές εκλογές αυτής της 29ης Νοεμβρίου. Το exit poll αποδίδει το 32,2% των ψήφων και μεταξύ 129 και 134 εδρών στο Λαϊκό Κόμμα. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) φαίνεται να μένει στη δεύτερη θέση, με 28,8% και μεταξύ 119 και 124 βουλευτών, και ακολουθεί το ακροδεξιό Vox, με 16,2% και μεταξύ 44 και 48 εδρών. Σε σύγκριση με τις γενικές εκλογές του 2023, το PP θα έχανε μεταξύ τριών και οκτώ βουλευτών, το PSOE θα μπορούσε να χάσει έως δύο ή να κερδίσει έως τρεις και το Vox θα πρόσθετε μεταξύ 11 και 15.

Το Frente Amplio θα εξασφάλιζε μεταξύ 10 και 11 εδρών, το ERC μεταξύ εννέα και 10 και το EH Bildu μεταξύ επτά και οκτώ. Τα Junts και Adelante Andalucía θα πετύχαιναν μεταξύ τεσσάρων και πέντε το καθένα. Το Compromís–FV θα κατέγραφε τέσσερις έδρες, το PNV μεταξύ δύο και τριών και τα UPN-PP και BNG δύο το καθένα. Οι σχηματισμοί Primero Canarias-Coalición Canaria και Unidad del Pueblo Canario θα λάμβαναν από μία ο καθένας. Οι Podemos, με 0,7% των ψήφων, θα έμεναν χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Το PP θα ήταν πρώτο σε ψήφους σε 13 από τις 17 αυτόνομες κοινότητες καθώς και στη Θέουτα και τη Μελίγια. Το PSOE θα προηγούνταν στις Κανάριες Νήσους, την Καταλονία και τη Ναβάρα, και το EH Bildu στη Χώρα των Βάσκων. Στις Αστούριες, τις Βαλεαρίδες Νήσους και τη Λα Ριόχα, PP και PSOE θα ισοβαθμούσαν σε έδρες παρά το προβάδισμα του PP σε ψήφους.

Τι δείχνει το exit poll για τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Ισπανίας

Ανδαλουσία: Το PP θα συγκέντρωνε το 34,3% (23–27 βουλευτές), ακολουθούμενο από το PSOE με 25,8% (17–19), το Vox με 20,1% (12–14) και το Adelante Andalucía με 9,9% (4–5). Το Frente Amplio θα λάμβανε 5,4% και καμία έδρα.

Το PP θα συγκέντρωνε το 34,3% (23–27 βουλευτές), ακολουθούμενο από το PSOE με 25,8% (17–19), το Vox με 20,1% (12–14) και το Adelante Andalucía με 9,9% (4–5). Το Frente Amplio θα λάμβανε 5,4% και καμία έδρα. Αραγονία: Το PP πετυχαίνει 36,8% (5–6 βουλευτές), ακολουθούμενο από το PSOE με 31,2% (4–6), το Vox με 17,4% (2) και το Chunta Aragonesista-Frente Amplio με 8,8% (0–1). Το Existe θα κατέγραφε μόνο 1,0% και καμία έδρα.

Το PP πετυχαίνει 36,8% (5–6 βουλευτές), ακολουθούμενο από το PSOE με 31,2% (4–6), το Vox με 17,4% (2) και το Chunta Aragonesista-Frente Amplio με 8,8% (0–1). Το Existe θα κατέγραφε μόνο 1,0% και καμία έδρα. Αστούριες: Το PP θα ήταν πρώτο σε ψήφους, με 35,0% (3 έδρες), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,0% (3) και το Vox με 18,7% (1).

Το PP θα ήταν πρώτο σε ψήφους, με 35,0% (3 έδρες), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,0% (3) και το Vox με 18,7% (1). Βαλεαρίδες Νήσοι: Το PP φτάνει στο 35,3% (3), ακολουθούμενο από το PSOE με 30,6% (3), το Vox με 17,4% (1) και το ARAMÉS–Frente Amplio με 11,4% (1).

Το PP φτάνει στο 35,3% (3), ακολουθούμενο από το PSOE με 30,6% (3), το Vox με 17,4% (1) και το ARAMÉS–Frente Amplio με 11,4% (1). Κανάριες Νήσοι: Κερδίζει το PSOE με 31,4% (6), ακολουθούμενο από το PP με 28,2% (5), το Vox με 17,7% (2), το UPC με 9,0% (1) και το Primero Canarias-Coalición Canaria με 7,5% (1).

Κερδίζει το PSOE με 31,4% (6), ακολουθούμενο από το PP με 28,2% (5), το Vox με 17,7% (2), το UPC με 9,0% (1) και το Primero Canarias-Coalición Canaria με 7,5% (1). Κανταβρία: Πρώτη δύναμη είναι το PP με 45,0% (3), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,7% (2).

Πρώτη δύναμη είναι το PP με 45,0% (3), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,7% (2). Καστίλη-Λα Μάντσα: Νικητής είναι το PP με 38,6% (8–10), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,4% (7–8) και το Vox με 21,3% (4–5).

Νικητής είναι το PP με 38,6% (8–10), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,4% (7–8) και το Vox με 21,3% (4–5). Καστίλη και Λεόν: Επίσης πρώτο μένει το PP με 41,5% (15–18), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,8% (12–14) και το Vox με 15,0% (1–2).

Επίσης πρώτο μένει το PP με 41,5% (15–18), ακολουθούμενο από το PSOE με 33,8% (12–14) και το Vox με 15,0% (1–2). Καταλονία: Επικρατεί το PSOE με 30,4% (16–18), το ERC με 17,9% (9–10), το PP με 14,8% (7–8), το Vox με 12,0% (6), το Junts με 9,6% (4–6) και το Comuns-Frente Amplio με 8,4% (3).

Επικρατεί το PSOE με 30,4% (16–18), το ERC με 17,9% (9–10), το PP με 14,8% (7–8), το Vox με 12,0% (6), το Junts με 9,6% (4–6) και το Comuns-Frente Amplio με 8,4% (3). Κοινότητα της Βαλένθια: Το PP συγκεντρώνει 31,9% των ψήφων (12 έδρες) και έπονται το PSOE με 29,1% (11), το Vox με 19,2% (6) και το Compromís–FV με 14,5% (4).

Το PP συγκεντρώνει 31,9% των ψήφων (12 έδρες) και έπονται το PSOE με 29,1% (11), το Vox με 19,2% (6) και το Compromís–FV με 14,5% (4). Εξτρεμαδούρα: Το PP λαμβάνει 39,1% (4), το PSOE 36,6% (3–4) και το Vox 17,8% (1–2).

Το PP λαμβάνει 39,1% (4), το PSOE 36,6% (3–4) και το Vox 17,8% (1–2). Γαλικία: Επίσης κερδίζει το PP με 45,0% (13–14), ακολουθούμενο από το PSOE με 27,4% (7–8) και το BNG με 13,2% (2).

Επίσης κερδίζει το PP με 45,0% (13–14), ακολουθούμενο από το PSOE με 27,4% (7–8) και το BNG με 13,2% (2). Μαδρίτη: Το PP κατακτά το 39,4% (16–17), ακολουθούμενο από το PSOE με 24,2% (9–10), το Vox με 16,4% (6) και το Frente Amplio με 15,4% (6). Οι Podemos, με 1,9%, μένουν χωρίς εκπροσώπηση.

Το PP κατακτά το 39,4% (16–17), ακολουθούμενο από το PSOE με 24,2% (9–10), το Vox με 16,4% (6) και το Frente Amplio με 15,4% (6). Οι Podemos, με 1,9%, μένουν χωρίς εκπροσώπηση. Μούρθια: Το PP συγκεντρώνει 37,2% (4), το PSOE λαμβάνει 26,7% (3) και ακολουθεί το Vox με 25,8% (3).

Το PP συγκεντρώνει 37,2% (4), το PSOE λαμβάνει 26,7% (3) και ακολουθεί το Vox με 25,8% (3). Ναβάρα: Το PSOE αναδεικνύεται πρώτο με 29,7% (2), ακολουθούμενο από το UPN–PP με 28,1% (2) και το EH Bildu με 20,2% (1).

Το PSOE αναδεικνύεται πρώτο με 29,7% (2), ακολουθούμενο από το UPN–PP με 28,1% (2) και το EH Bildu με 20,2% (1). Χώρα των Βάσκων: Το EH Bildu κερδίζει με 29,9% (5–7), ακολουθούμενο από το PSOE με 27,9% (6–7), το PNV με 16,4% (2–4) και το PP με 14,6% (2–3).

Το EH Bildu κερδίζει με 29,9% (5–7), ακολουθούμενο από το PSOE με 27,9% (6–7), το PNV με 16,4% (2–4) και το PP με 14,6% (2–3). Λα Ριόχα: PP 41,5% (2) και PSOE 35,6% (2).

PP 41,5% (2) και PSOE 35,6% (2). Θέουτα και Μελίγια: Κερδίζει το PP. Στη Θέουτα με 48,9% και στη Μελίγια με 52,1%, με έναν βουλευτή σε καθεμία.

Ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός La Séptima δημοσίευσε επίσης δημοσκόπηση, στην προκειμένη περίπτωση της 5W, η οποία δίνει νικητή το PSOE, αλλά το άθροισμα PP και Vox θα μπορούσε να φτάσει την πλειοψηφία. Οι Σοσιαλιστές θα ήταν η πρώτη δύναμη, με 33% των ψήφων και μεταξύ 132 και 138 εδρών. Θα ακολουθούσαν το PP, με 30,2% και μεταξύ 121 και 127 εδρών, και το Vox, με 15,3% και μεταξύ 44 και 51. Το Frente Amplio θα εξασφάλιζε 7% και μεταξύ 9 και 12 βουλευτών, και το ERC 2,7% και μεταξύ 10 και 12. Το EH Bildu θα συγκέντρωνε 1,4% και μεταξύ 6 και 7 εδρών, το Junts 1,2% και μεταξύ 3 και 5, το Adelante Andalucía 1,7% και μεταξύ 3 και 4, και το PNV 0,7% και μεταξύ 2 και 3. Η έρευνα ομαδοποιεί άλλες δυνάμεις στην κατηγορία «λοιπά», με 2,9% των ψήφων και μεταξύ 5 και 6 εδρών.

Και οι 17 γενικές εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί από το 1977 έχουν καταγράψει ρεκόρ συμμετοχής, αλλά το τελικό ποσοστό του εκλογικού σώματος που διαμένει στην Ισπανία θα γίνει γνωστό καθώς προχωρά η καταμέτρηση των ψήφων, απόψε το βράδυ.

Το 2023, το PP ήταν το πρώτο κόμμα, με 137 έδρες, ακολουθούμενο από το PSOE (121), το Vox (33), το Sumar (το οποίο εκείνη την περίοδο περιλάμβανε τους Podemos, 31), το ERC (7), το Junts (7), το EH-Bildu (6), το PNV (5) και τα BNG, Coalición Canaria και UPN, με έναν βουλευτή το καθένα.