Μια φαινομενικά συνηθισμένη εξόρμηση με ανιχνευτές μετάλλων σε ένα απόμερο χωράφι έμελλε να εξελιχθεί στην ανακάλυψη της ζωής τους. Όταν οι κυνηγοί θησαυρών άρχισαν να σκάβουν, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι κάτω από τα πόδια τους κρυβόταν ένα ανεκτίμητο κομμάτι της ιστορίας.

Ο θησαυρός αριθμεί πλέον 5.500 νομίσματα και συνεχίζει να μεγαλώνει, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τα 6.000 — ανάμεσά τους, μάλιστα, κρύβεται και ένα σπάνιο εύρημα που χαρακτηρίζεται ήδη ως «εθνικός θησαυρός».

Αρχαιολόγοι στη Νορβηγία έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά σπάνιο νόμισμα ηλικίας 1.000 ετών, το οποίο κόπηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βίκινγκ βασιλιά Όλαφ Χάραλντσον —γνωστού και ως Αγίου Όλαφ— μέσα στον μεγαλύτερο θησαυρό νομισμάτων της Εποχής των Βίκινγκ που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα.

Η ανακάλυψη, την οποία ανακοίνωσε το Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας στο Όσλο, σηματοδοτεί την πρώτη φορά από το 1924 που εντοπίζεται νόμισμα αυτού του τύπου στη Νορβηγία.

Το νόμισμα του Όλαφ εκτέθηκε για πρώτη φορά στις 20 Νοεμβρίου στο Ιστορικό Μουσείο του Όσλο —το οποίο υπάγεται στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Όσλο— στο πλαίσιο μιας νέας έκθεσης που παρουσιάζει τον «Θησαυρό του Mørstad» (Mørstad Hoard).

Ο θησαυρός εντοπίστηκε αρχικά στις 10 Απριλίου από τους χειριστές ανιχνευτών μετάλλων Βέγκαρντ Σέρλιε (Vegard Sørlie) και Ρούνε Σέτρε (Rune Sætre) στη Ρένα, στην κομητεία Ίνλαντετ (Innlandet), και έκτοτε ο χώρος έχει ασφαλιστεί και ερευνάται για περαιτέρω μελέτη.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους, η τελευταία καταμέτρηση ανεβάζει το εύρημα στα 5.500 νομίσματα, αν και οι ερευνητές εκτιμούν ότι το σύνολο ενδέχεται σύντομα να ξεπεράσει τα 6.000.

Ο «πρωταγωνιστής» του θησαυρού, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι, είναι ένα νόμισμα που απεικονίζει τον Χάραλντσον, ο οποίος βασίλεψε από το 1015 έως το 1028. Ο Χάραλντσον, που ανακηρύχθηκε άγιος μετά τον θάνατό του, κατέχει «μια μοναδική θέση στη νορβηγική ιστορία», τόνισαν οι υπεύθυνοι.

«Λιγότερα από 20 νομίσματά του έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα, και τα περισσότερα έχουν βρεθεί εκτός Νορβηγίας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Μόλις τέσσερα δείγματα του τύπου που εντοπίστηκε στον Θησαυρό του Mørstad είχαν ανακαλυφθεί στο παρελθόν, εκ των οποίων μόνο ένα στη Νορβηγία».

Το νέο νόμισμα εντόπισε η αρχαιολόγος Άνε Σκόγκσφιορντ (Anne Skogsfjord), η οποία έτρεξε αμέσως να ενημερώσει έναν συνάδελφό της για το εύρημα. Σύμφωνα με τους υπευθύνους, το νόμισμα αρχικά θεωρήθηκε αγγλοσαξονικό και είχε ταξινομηθεί πρόχειρα στην ομάδα των νομισμάτων που εκδόθηκαν επί Έθελρεντ Β’ (Æthelred II).

«Μπορούσα να διακρίνω την επιγραφή ONLAF R+ NORMANORV…»

Ήταν δυνατόν να κρατούσα στα χέρια μου ένα νόμισμα του Όλαφ Χάραλντσον;» ανέφερε η Σκόγκσφιορντ. «Και όντως ήταν! Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή.

Εκεί που νομίζεις ότι αυτός ο θησαυρός των Βίκινγκ δεν μπορεί να γίνει πιο συναρπαστικός, προκύπτουν νέες εκπλήξεις».

Το νόμισμα χρονολογείται μεταξύ 1024 και 1028 και, σύμφωνα με τους υπευθύνους, ενδέχεται να βρισκόταν σε κυκλοφορία έως και 25 χρόνια προτού καταλήξει στον θησαυρό.

«Ίσως το είχε κρατήσει στα χέρια του ο ίδιος ο βασιλιάς Όλαφ»

Φέροντας έναν σταυρό και στις δύο όψεις του, το νόμισμα δείχνει πώς ο Όλαφ χρησιμοποίησε το νόμισμα για να νομιμοποιήσει τη χριστιανική πίστη και να καθιερωθεί ως χριστιανός βασιλιάς ευρωπαϊκού κύρους, σύμφωνα με τον νομισματολόγο Σβέιν Χ. Γκούλμπεκ (Svein H. Gullbekk).

Το μουσείο πρόσθεσε:

«Λίγες αρχαιολογικές και ιστορικές πηγές μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τον ίδιο τον Όλαφ Χάραλντσον. Οι νομισματικές πηγές —τα νομίσματα— συνδέονταν στενά με τον βασιλιά».

Ο Γκούλμπεκ ανέφερε στην ανακοίνωση:

«Ο ίδιος ο Όλαφ Χάραλντσον αποφάσιζε πώς θα έμοιαζαν αυτά τα νομίσματα, και ίσως ήταν παρών όταν κόβονταν. Είναι απολύτως πιθανό αυτό ακριβώς το νόμισμα από το Mørstad να το είχε κρατήσει κάποτε στα χέρια του ο ίδιος ο βασιλιάς».

Η Χάνα Γκέιραν (Hanna Geiran), γενική διευθύντρια πολιτιστικής κληρονομιάς της Νορβηγίας, δήλωσε ότι το νόμισμα «δεν είναι μόνο ένα σπάνιο αντικείμενο, αλλά και μια απτή μαρτυρία από μια εποχή που τέθηκαν τα θεμέλια του νορβηγικού βασιλείου και του εκχριστιανισμού της χώρας».

«Εκεί που νομίζεις ότι αυτός ο θησαυρός των Βίκινγκ δεν μπορεί να γίνει πιο συναρπαστικός, προκύπτουν νέες εκπλήξεις», δήλωσε η Γκέιραν, όπως σημείωσε το μουσείο.

«Αυτό το νόμισμα του Αγίου Όλαφ αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το εύρημα».

Κοιτάζοντας μπροστά, το μουσείο ανέφερε ότι η έρευνα στον θησαυρό των νομισμάτων θα συνεχιστεί «για πολύ καιρό ακόμη».

«Κάθε νόμισμα ξεχωριστά πρέπει να περάσει από την ίδια εξονυχιστική διαδικασία προτού ενταχθεί στη συλλογή του μουσείου», πρόσθεσαν οι υπεύθυνοι. «Νομισματολόγοι, αρχαιολόγοι, συντηρητές, διαχειριστές συλλογών και φωτογράφοι συμμετέχουν όλοι σε αυτή τη διαδικασία».

Ο «Θησαυρός του Mørstad» προστίθεται σε μια σειρά από άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές ανακαλύψεις νομισμάτων που ήρθαν στο φως τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα φέτος, αρχαιολόγοι στη Γερμανία έφεραν στο φως 11 αρχαία κελτικά νομίσματα σε ένα εργοτάξιο — τον μεγαλύτερο θησαυρό του είδους του που έχει βρεθεί ποτέ στην περιοχή, ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

Παράλληλα, στη Φινλανδία, ένας χειριστής ανιχνευτή μετάλλων ξέθαψε πρόσφατα έναν ασημένιο θησαυρό της Εποχής των Βίκινγκ, ο οποίος περιείχε περίπου 4.000 νομίσματα, κοσμήματα και άλλα τεχνουργήματα.