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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, παραδέχθηκε την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, αφού το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox εξασφάλισαν μαζί απόλυτη πλειοψηφία, όπως μετέδωσε το ισπανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Μεγάλη άνοδος του Vox

Σύμφωνα με το EFE, ο Σάντσεθ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηγέτη του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Το PP κατέλαβε 134 έδρες στο Κοινοβούλιο των 350 εδρών, ενώ οι Σοσιαλιστές ήρθαν δεύτεροι με 115 έδρες, με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει φτάσει περίπου στο 92%. Το Vox συγκέντρωσε 53 έδρες, από τις 33 έδρες που είχε κερδίσει στις προηγούμενες εκλογές.