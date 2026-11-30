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Μαίνεται η κακοκαιρία «Άργος» σε πολλές περιοχές της χώρας τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι εικόνες από την πτώση δέντρου από του ισχυρούς ανέμους στο Πολύδροσο Αμαρουσίου με συνέπεια να έχει κλείσει η οδός Πηγάσου.

Δύσκολη νύχτα

Δύσκολη αναμένεται να είναι η νύχτα της Κυριακής (29/11), καθώς «επελαύνει» η κακοκαιρία «Άργος», προκαλώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι καταιγίδες έχουν ως αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.