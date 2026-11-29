Για την γονεϊκότητα, την οποία βίωσε στα 27 του χρόνια για πρώτη φορά, μίλησε ο Πέτρος Λαγούτης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα». Ο πρώτος γιος του ηθοποιού και της Μυρτούς Αλικάκη, Δημήτρης, γεννήθηκε το 2002, ενώ το δεύτερο παιδί τους, ο Γιώργης, ήρθε στη ζωή το 2006.

Σε ερώτηση για το αν ήθελε να γίνει πατέρας, ο Πέτρος Λαγούτης απάντησε: «Δεν είναι ότι είχα βάλει στόχο στη ζωή μου, στα 27 να γίνω πατέρας. Όχι. Προέκυψε και ήταν κάτι που το θέλαμε. Επειδή έγινα και μπαμπάς πολύ νέος, θεωρώ ότι αυτό είχε και τα καλά και τα κακά του. Έπαιζα, κυλιόμουν στα πατώματα με τα παιδιά μου, σκαρφαλώναμε… Όλα, όλα. Ήμουν και εγώ σαν ένα τρίτο, πιο μεγάλο παιδί ας πούμε, σε αυτή την παρέα».

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Από την άλλη, ένας άνθρωπος στα 27-28-29 του, ακόμα και ο ίδιος ψάχνεται και προσπαθεί να βρει τον εαυτό του. Οπότε, ίσως κάποια πράγματα να μπορούσα, σήμερα όντας πιο ώριμος, να τα περάσω με ένα καλύτερο τρόπο στα παιδιά μου.

Ακόμα, πολλές φορές, μπαίνω στη θέση των γονέων μου και λέω: “Κοίτα να δεις τώρα, έτσι θα τους φαινόταν όταν εγώ τους μιλούσα έτσι ή τους απαντούσα έτσι”. Διαρκώς το βλέπεις αυτό το πράγμα μπροστά σου».