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Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος», που πλήττει τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς – Μεταμόρφωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Λόγω των συνθηκών, επηρεάζονται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους, όπως αναφέρει, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.