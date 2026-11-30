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Σε εορταστικό κλίμα μπήκε και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της, έχοντας κοντά της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, αλλά και τον καλό της φίλο και ηθοποιό Παναγιώτη Καρμάτη με την εγκυμονούσα σύντροφό του, πέρασαν όμορφες στιγμές, γεμάτες χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Το σαλόνι του σπιτιού γέμισε με λαμπιόνια, χρυσά και κόκκινα στολίδια, ενώ στην κορυφή του εντυπωσιακού δέντρου τοποθετήθηκε ένα μεγάλο χρυσό αστέρι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

Με σκουφάκι του Άγιου Βασίλη

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, φορώντας κόκκινες χριστουγεννιάτικες πιτζάμες και σκουφάκι του Άγιου Βασίλη, πόζαρε στην αγκαλιά του Γιώργου Γεροντιδάκη, ενώ δίπλα τους ο Παναγιώτης Καρμάτης χάιδευε τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του.

«Στολίσαμε, στολίσαμε!!!», έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, δίνοντας μια γεύση από την όμορφη βραδιά.

Η ανάρτηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου έρχεται, μάλιστα, την ίδια ημέρα που προβλήθηκε η συνέντευξη του Γιώργου Γεροντιδάκη στη Φαίη Σκορδά και στην εκπομπή «For You», όπου ο ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τον είχε συνοδεύσει στο τηλεοπτικό πλατό, με τον ίδιο να εξηγεί πως ο αμοιβαίος σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η προσωπική ελευθερία έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη συντροφική τους ζωή.

«Ο σεβασμός και η ηρεμία που προσφέρουμε ο ένας στον άλλον […] με κάνει να νιώθω ξεχωριστά», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι δεν διστάζει πλέον να μοιράζεται δημόσια στιγμές από την κοινή του καθημερινότητα, με τις νέες χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες να αποτυπώνουν την όμορφη συνύπαρξή τους σε ένα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.