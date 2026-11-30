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Η νίκη της αντιπολίτευσης, των παρατάξεων της Δεξιάς και της Άκρας Δεξιάς, στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία που διεξήχθησαν χθες Κυριακή σηματοδοτεί «μια θλιβερή νύχτα για τη χώρα μας», υποστήριξε ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του οποίου ηττήθηκε στην αναμέτρηση.

«Θα αγωνιστούμε εναντίον του σκότους»

«Θα αγωνιστούμε εναντίον του σκότους και θα επιστρέψουμε για να κυβερνήσουμε πολύ πιο σύντομα από ό,τι νομίζουμε. Αυτό το τέλος θα είναι επίσης νέο ξεκίνημα», διαβεβαίωσε ο 52χρονος Μαδριλένος τους εμφανώς απογοητευμένους υποστηρικτές του PSOE.

Νωρίτερα, ο κ. Σάντσεθ παραδέχθηκε την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές, αφού το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό κόμμα Vox εξασφάλισαν μαζί απόλυτη πλειοψηφία, όπως μετέδωσε το ισπανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Σύμφωνα με το EFE, ο Σάντσεθ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηγέτη του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.

Το PP κατέλαβε 134 έδρες στο Κοινοβούλιο των 350 εδρών, ενώ οι Σοσιαλιστές ήρθαν δεύτεροι με 115 έδρες, με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει φτάσει περίπου στο 92%. Το Vox συγκέντρωσε 53 έδρες, από τις 33 έδρες που είχε κερδίσει στις προηγούμενες εκλογές.