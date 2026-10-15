Χάρι – Μέγκαν: Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση στη Βρετανία – Επέστρεψαν εκεί που ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους

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Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή τους στη Βρετανία.

Το ζευγάρι επέλεξε να επισκεφθεί την πόλη όπου, πριν από εννέα χρόνια, είχε ανακοινωθεί και επισήμως ο αρραβώνας τους

Ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, και η Μέγκαν αιφνιδίασαν τον μονάρχη και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας όταν μετεγκαταστάθηκαν στην Αγγλία από την Καλιφόρνια πριν από δύο μήνες μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Αρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Κατά την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή του έκτοτε, το ζευγάρι επέστρεψε στο Νότιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας το οποίο είχε επισκεφθεί το 2017 λίγο μετά την ανακοίνωση του επικείμενου γάμου του.



Η επίσκεψή του ξεκίνησε από ένα στούντιο ηχογράφησης που διαχειρίζεται μια φιλανθρωπική οργάνωση νέων, η οποία είχε λάβει δωρεά ύψους 1,1 εκατομμυρίου λιρών από τον Χάρι τον περασμένο χρόνο.

Αργότερα θα επισκεφθεί μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία αγωνίζεται κατά της επισιτιστικής φτώχειας, την οποία διαχειρίζεται μια ομάδα που αποκαλείται Himmah και στην οποία η Μέγκαν είχε κάνει δωρεά 10.000 λιρών από τις πωλήσεις ενός βιβλίου μαγειρικής που είχε κυκλοφορήσει με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα στον απόηχο της φονικής πυρκαγιάς στον Πύργο Γκρένφελ του Λονδίνου.

Στη συνέχεια ο Χάρι και η Μέγκαν θα επισκεφθούν μια άλλη φιλανθρωπική οργάνωση την οποία έχουν στηρίξει και η οποία υποστηρίζει νεαρά άτομα και συνδέεται με την προηγούμενη επίσκεψη του ζεύγους το 2017.

Harry and Meghan are back in Nottingham for their first joint public appearance since they moved backed to Britain. It’s where they undertook their first joint public duties after getting engaged in 2017. Of course, these days they don’t represent the monarchy. https://t.co/tZqXgZm8Ob — Richard Palmer (@RoyalReporter) October 15, 2026

Διχάζουν

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έχουν γίνει βαθιά πολωτικές προσωπικότητες αφότου απαλλάχτηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα για να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια το 2020 και έχουν δεχτεί κριτική τόσο από την οικογένεια του πρίγκιπα όσο και από τον ίδιο τον βασιλικό θεσμό.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών έχει αρνητική άποψη για το ζεύγος παρότι οι νέοι πολίτες έχουν πιο θετική άποψη.

Κατά την επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ πριν από 9 χρόνια, είχαν τύχει θερμής υποδοχής από μεγάλο πλήθος που κουνούσε σημαίες και ζητωκραύγαζε.

Η σημερινή τους επίσκεψη είχε πολύ χαμηλότερους τόνους με το ζευγάρι να συνομιλεί με περίπου 100 ενθουσιώδεις μαθητές και άλλους πολίτες μαζί με μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων.

Η Μέγκαν έδειξε να συγκινείται όταν μια γυναίκα της πρόσφερε μια μεγάλη ανθοδέσμη και την αγκάλιασε.

«Θέλαμε απλά να σας δείξουμε υποστήριξη. Θέλαμε να είμαστε εδώ…καταλαβαίνουμε, θέλαμε να γνωρίζετε ότι σας έχουμε δείξει τόση αγάπη», είπε μια κάτοικος της περιοχής στη Μέγκαν.

Prince Harry and Meghan have spent quite some time greeting fans – many of whom have brought flowers and cheered as they arrived. https://t.co/syDMZYoJsq — Dorothy Reddin (@DotReddin) October 15, 2026



Οταν ο Χάρι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μόνος του, αφότου μετεγκαταστάθηκαν στη Βρετανία, δήλωσε ότι «αισθάνεται ωραία που επιστρέφει σε βρετανικό έδαφος», αλλά η επιστροφή του ζευγαριού δεν υπήρξε ανέφελη.

Η τοποθεσία της νέας του κατοικίας κρατιέται μυστική εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλειά του και δεν κατοικεί σε βασιλική κατοικία.

Χρειάστηκε να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε νέο σχολείο, λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για λόγους ασφαλείας και ο εκπρόσωπός τους καταδίκασε τις ενέργειες «συγκεκριμένων Ευρωπαίων παπαράτσι» που παραβιάζουν την ιδιωτική τους ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ