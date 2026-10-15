Χατζηβασιλείου στον Realfm 97,8: Αν δεν χαλαρώσει η οροφή δαπανών, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί έλλειμμα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες – Tι είπε για την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ

Για προτεραιότητες της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την ενεργειακή κρίση, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσέλθει στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής με μια συγκεκριμένη πρόταση, ενώ σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές βόρειες χώρες οι οποίες όχι μόνο είναι φειδωλές, αλλά δεν έχουν την οικονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει η Ελλάδα. «Εμείς σήμερα έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χάρη στον οποίο μπορεί η κυβέρνηση και προσφέρει μέτρα στήριξης. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες ημών στο βορρά, δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις, άρα λοιπόν εκεί υπάρχει σκεπτικισμός. Εμείς ζητούμε σήμερα να υπάρξει στα συμπεράσματα ειδική πρόβλεψη που θα αναγνωρίζει την ανάγκη λήψης κοινών ευρωπαϊκών μέτρων στον τομέα της ενέργειας και να υποχρεώσει την Κομισιόν να επανέλθει σύντομα με συγκεκριμένες προτάσεις. Η ενεργειακή κρίση είναι συλλογικό ζήτημα, άρα απαιτεί συλλογική αντίδραση και επειδή πολύς λόγος έχει γίνει στην Ελλάδα αναφορικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων, θέλω να είναι ξεκάθαρος. Πολύ σωστά η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία, διότι αν δεν χαλαρώσει η οροφή δαπανών, υπάρχει ο κίνδυνος για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να δημιουργηθεί αυτό το οποίο αποκαλούμε έλλειμμα», τόνισε.

«Είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δώσει ευελιξία»

«Είναι αναγκαίο η Ευρώπη να καταλάβει ότι πρέπει να δώσει την ευελιξία αυτή και εύχομαι και ελπίζω μέχρι τα συμπεράσματα που θα οριστικοποιηθούν αύριο το απόγευμα να υπάρχει αυτή η πρόνοια που θα υποχρεώνει την Επιτροπή να επανέλθει με συγκεκριμένες, απτές προτάσεις που θα έχουν ένα σαφή στόχο, να ελαφρύνουμε το κόστος» πρόσθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Δημήτρη Μάντζου στην ίδια εκπομπή, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση έχει τρόπους να αντιδράσει στην ενεργειακή κρίση, χωρίς την ευρωπαϊκή στήριξη, με τη μείωση του ΕΦΚ αξιοποιώντας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, είπε: «Επειδή έχουμε δημοσιονομικό χώρο και υπήρξε συνετή οικονομική διακυβέρνηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, μπορεί η κυβέρνηση και στηρίζει με πολλούς τρόπους τους πολίτες. Υπενθυμίζω έχουμε δαπανήσει, και πολύ σωστά, τουλάχιστον ένα δισ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Όταν πας να δημιουργήσεις ένα νέο εργαλείο στήριξης που θα έχει μεγαλύτερο εύρος, δύο είναι οι τρόποι σου, είτε στον προϋπολογισμό μεταφέρεις πόρους από μία δαπάνη στην άλλη ή διαφορετικά προσπαθείς να δημιουργήσεις νέα χρήματα. Αυτά τα νέα χρήματα για να μπορέσουν να εγγραφούν σωστά, δεν πρέπει να προσμετρώνται στις δαπάνες που πιθανόν να προκαλέσουν έλλειμμα. Αυτή είναι η απλή πραγματικότητα Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε συμφωνημένο πλαίσιο, οφείλουμε και εμείς να κινούμαστε εντός αυτού, και λέμε να χαλαρώσει η οροφή δαπανών και να υπάρξει σαφές πλαίσιο ώστε συλλογικά η Ευρώπη να μπορέσει να πάρει σαφή μέτρα».

Ερωτηθείς πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέσα από την ευελιξία που ζητείται, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή εμείς λέμε να μπουν στα συμπεράσματα ευελιξίες και πρόσθετα μέτρα για να στηριχθούν οι συμπολίτες μας και οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουμε δει προτάσεις που θα αποδεχόταν η Κομισιόν ως βάση συζήτησης, κάθε πρόβλεψη, θα ήταν πολύ επισφαλής».

Tι είπε για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής

«Εκείνο όμως που έχει εξίσου σημασία είναι η ελληνική εξαίρεση. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε από την Κομισιόν μία απόφαση, αποκλειστικά για την Ελλάδα, η οποία μας δίνει Εθνική Ενεργειακή Ρήτρα Διαφυγής για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις σίγουρα θα φέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι βραχυπρόθεσμες. Ένα δισ. ενεργειακές επενδύσεις σημαίνει, για παράδειγμα, βελτιώνω τα δίκτυά μου, κάνω περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνω τις συνθήκες, φτιάχνω μπαταρίες γιατί είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην αποθήκευση ενέργειας, άρα λοιπόν, μεσοπρόθεσμα, μειώνω το κόστος. Και αυτή η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με ουσιαστικά επενδύσεις άνω του ενός δισ. για ενεργειακή θωράκιση και ανθεκτικότητα, είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανένας» πρόσθεσε ο υφυπουργός.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Όπως σημείωσε, όλα αυτά συνδέονται με τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», δηλαδή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. «Η κυβέρνηση προσέρχεται με μια σταθερή θέση που λέει ότι είμαστε εναντίον οριζόντιων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θέλουμε ισχυρή χρηματοδότηση στις παραδοσιακές πολιτικές, δηλαδή, συνοχή, αλιεία, αγροτική πολιτική. Αυτές οι πολιτικές που έχουν στηρίξει την ευρωπαϊκή κοινωνία επί δεκαετίες πρέπει να έχουν ισχυρή χρηματοδότηση, διότι έτσι θα γίνει πιο ανθεκτική κοινωνία.

Διαφωνούμε με τους βόρειους εταίρους μας, διαφωνούμε και με την ιρλανδική πρόταση. Προτείνεται αυτή τη στιγμή μείωση στην άμυνα 13%, μείωση στους πόρους ανταγωνιστικότητας 13-14% και μείωση στους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας 35%. Τι θα πει δηλαδή η Ευρώπη, αν αυτή η πρόταση προχωρήσει, στους κατοίκους των χωρών που έχουν είτε πλημμύρες, είτε πυρκαγιές, είτε διαρκείς καύσωνες, ότι θα ξοδεύουμε 35% λιγότερους πόρους στην πολιτική προστασία; Η Ελλάδα έχει σαφείς θέσεις και γι’ αυτό δίνουμε τη μάχη μαζί με άλλες 16 χώρες, τις λεγόμενες χώρες «φίλοι της συνοχής», για να εξηγήσουμε στους φειδωλούς ότι δεν μπορείς να ανταποκριθεί η Ευρώπη σε τέτοιες προκλήσεις με λιγότερους πόρους. Θα ήταν μεγάλη αστοχία της Ευρώπης σήμερα να χαμηλώσει ίδια τον πήχη των φιλοδοξιών και των προσδοκιών» τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε και οι εκλογές

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. την 1η Ιουλίου του 2017 και ρωτήθηκε εάν έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να μην γίνουν οι εκλογές την τελευταία στιγμή, για να υπάρχει χρόνος και για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν χρειαστεί, προκειμένου να υπάρχει κυβέρνηση όταν η χώρα αναλάβει αυτά τα σοβαρά καθήκοντα.

«Ξέρετε πολύ καλά ότι η αρμοδιότητα να καθοριστούν οι ημερομηνίες των εκλογών ανήκει αποκλειστικά στον Πρωθυπουργό. Επομένως δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα του υποδείξει πότε θα πάμε στις κάλπες» απάντησε ο κ. Χατζηβασιλείου, ενώ ερωτηθείς εάν σε κάθε περίπτωση θα συνεκτιμηθεί το ζήτημα της Προεδρίας της ΕΕ, είπε: «Φαντάζομαι ότι θα συνεκτιμηθεί, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι δικό του ζήτημα και ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να λάβει τις αποφάσεις, ο οποίος είναι και αρμόδιος. Εμείς θα έχουμε τη χώρα έτοιμη μέχρι τη στιγμή της προεδρίας ώστε να είμαστε ικανοί να αντεπεξέλθουμε σε αυτήν την πολύ δύσκολη εθνική αποστολή».

«Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι η οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας είναι εθνικός στόχος που ξεπερνά κόμματα και πολιτικές αντιπαλότητες και εύχομαι να το καταλάβουν αυτό και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι στη χώρα ότι η Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που έρχεται μία φορά στα 14 χρόνια, σε κάθε χώρα. Άρα από μόνο του αυτό κάνει τη στιγμή ξεχωριστή. Η επόμενη Ελληνική Προεδρία, δηλαδή τον Ιούλιο του 2027, θα κληθεί να διαχειριστεί, για παράδειγμα, την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή πόσα χρήματα θα μπορούμε να έχουμε για να κατασκευάσουμε έργα υποδομής, δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, για να στηρίξουμε τους αγρότες, τους ψαράδες, να κάνουμε έργα συνοχής, να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια. Όλα αυτά αφορούν κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα» τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου και συμπλήρωσε με νόημα, θέτοντας εμμέσως και ένα δίλημμα ενόψει των εκλογών: «Πρέπει, λοιπόν, και οι πολίτες να καταλάβουν και να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα διαχειριστεί αυτά τα μείζονα ζητήματα που αφορούν την τσέπη και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων Ελλήνων. Και η Ελληνική Προεδρία, καλώς ή κακώς, συνδέεται άμεσα, με όλα αυτά. Άρα, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη εθνική αποστολή όταν θα έρθει η ώρα».