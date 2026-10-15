Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 28 νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολείου – Ανασύρουν παιδιά από τα χαλάσματα

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Τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 27 μαθητές, στην πλειονότητά τους παιδιά κάτω των 13 ετών, και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σχολείου τους την ώρα του μαθήματος, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές

Φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πεσαβάρ, Μιάν Σαέντ, εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί καθώς μόνο οι 47 από τους 110 μαθητές που βρίσκονταν σε τρεις τάξεις τη στιγμή του δυστυχήματος έχουν διασωθεί.

#BREAKING At least 29 people, including 28 children and one female teacher were killed and dozens injured when the roof of the Al-Khair Education Centre, a private school in Peshawar, Pakistan, collapsed on Thursday, October 15, 2026. https://t.co/cUKlKb1aHm Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως αύριο στα ΑΤΜ — GC24 (@GlobalChannel24) October 15, 2026



«Ηταν μια αδύναμη κτιριακή υποδομή. Η σκεπή ήταν υπερβολικά βαριά», εκτίμησε ο ίδιος.

Οι αρχές του σχολείου ωστόσο δεν έχουν σχολιάσει.

Τα περισσότερα παιδιά μεταφέρθηκαν νεκρά στο νοσοκομείο Lady Reading μαζί με άλλους 20 τραυματίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του νοσηλευτικού ιδρύματος Μοχαμάντ Ασίμ.

Το ιδιωτικό «Εκπαιδευτικό Κέντρο Αλ-Χάιρ» βρίσκεται στην Αποικία Ντιρ, μια συνοικία της πόλης.

Πώς συνέβη η φονική κατάρρευση

Σωστικά συνεργεία εργάζονται για την μεταφορά των νεκρών και των τραυματιών στα νοσοκομεία, είπε ο κυβερνητικός αξιωματούχος Μπιλάλ Φαΐζι.

Ενας διασώστης δήλωσε ότι η οροφή ενός από τους πάνω ορόφους κατέρρευσε πάνω στην οροφή του πρώτου ορόφου του κτιρίου, το οποίο στη συνέχεια έπεσε πάνω στους μαθητές που βρίσκονταν στις τάξεις τους.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ασθενοφόρα να σπεύδουν στον τόπο του δυστυχήματος και διασώστες να ανασύρουν ματωμένους μαθητές από τα χαλάσματα.

پشاور کے علاقے دیر کالونی میں الخیر اسکول سسٹم کی چھت اچانک گرنے کے باعث 16 طلبہ اور ایک خاتون ٹیچر سمیت مجموعی طور پر 17 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ https://t.co/75CaADKBXM https://t.co/U9hhTasdkA — العربیہ اردو (@AlArabiya_Ur) October 15, 2026



Σύμφωνα με τις αρχές, διατάχθηκε έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη «βαθιά του θλίψη για την απώλεια τόσο πολύτιμων ζωών», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Συχνό φαινόμενο

Οι καταρρεύσεις οροφών και κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και κακής ποιότητας οικοδομικών υλικών στη χώρα της Νότιας Ασίας με περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους.

Τον Ιούνιο του 2016, περισσότερα από 12 παιδιά σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ενός κέντρου υποστήριξης σχολείων στη Λαχόρη του ανατολικού Πακιστάν.

Το 2025, 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε ένα πενταώροφο κτίριο στην φτωχή περιοχή Λιάρι του Καράτσι, μιας πόλης στο νότιο Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ