Γρηγόρης Μπιθικώτσης στο enikos.gr: «Ο πατέρας μου μετέτρεψε τον πόνο του σε δοτικότητα και γεναιοδωρία»

Ο τραγουδιστής με αφορμή την παράσταση «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης» αφιερωμένη στη ζωή του πατέρα του αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ξεκινά στο Christmas Theater η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα ο οποίος έχει γράψει και το κείμενο του έργου, με βάση την αυτοβιογραφία του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή και συνθέτη Γρηγόρη Μπιθικώτση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν με τον ίδιο τίτλο.

O Γρηγόρης Μπιθικώτσης θα ερμηνεύσει τα τραγούδια του πατέρα του πάνω στη σκηνή μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Μπάμπη Στόκα ενώ ένας πολυμελής θίασος θα ζωντανέψει σημαντικά γεγονότα της ζωής του αείμνηστου τραγουδιστή.

Ιδιαίτερα συγκινημένος αλλά και με έντονο το συναίσθημα της ευθύνης της τεράστιας κληρονομιάς του ονόματος που κουβαλάει, στο τέλος της πρόβας ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μας μίλησε για αυτό το όραμα που παίρνει σάρκα και οστά αλλά κυρίως για τον δικό του Γρηγόρη που ακόμα δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλειά του.

Πώς προέκυψε η ιδέα αυτής της παράστασης;

Το 2018 ο Δημήτρης Μαλισσόβας είχε έρθει στο σπίτι μου στον Κάλαμο, είχε γνωρίσει από κοντά τη μητέρα μου τη Μεταξία και είχαμε συζητήσει για αυτή την παράσταση. Αλλά δυστυχώς ο κορονοϊός μας πρόλαβε και η παράσταση δεν ανέβηκε ποτέ. Φέτος ήρθε η στιγμή όμως και πραγματικά η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλά και το άγχος μου γιατί το να αποτυπώσεις και να γνωρίσεις στο κοινό τον άνθρωπο Γρηγόρη, τον πατέρα Γρηγόρη, το ποιος ήταν πίσω από τον ερμηνευτή ή τον συνθέτη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος μέσω αυτής της παράστασης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ουσιαστικά τον Γρηγόρη που δεν ξέρει. Και μέσα από τη ζωή του Μπιθικώτση ουσιαστικά περνάει και όλη η ιστορία της Ελλάδας. Ο πόλεμος, η κατοχή, η Μακρόνησος, οι δυσκολίες…αλλά και οι πολύ μεγάλες συνεργασίες του με Μάνο Χατζηδάκη, με Σταύρο Ξαρχάκο, με Μίκη Θεοδωράκη, με Μάρκο Βαμβακάρη, με Βασίλη Τσιτσάνη…

Με τον Δημήτρη Μελισσόβα ο οποίος υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία συζητήσατε ποτέ το θέμα να βρεθεί ένας ηθοποιός να υποδυθεί τον Γρηγόρη Μπιθικώτση;

Όχι, συμφωνήσαμε από την αρχή και οι δύο ότι είναι τέτοια η φιγούρα του πατέρα μου και τέτοια η προσωπικότητά του που θα είναι δύσκολο κάποιος να τον υποδυθεί γιατί ακόμα το πρόσωπο του πατέρα μου είναι πολύ νωπό στη μνήμη του κόσμου. Και ο Δημήτρης σκέφτηκε ένα πολύ ωραίο τέχνασμα… γιατί υπάρχει ο ρόλος του μικρού Γρηγόρη και υπάρχει και ο ρόλος του μεγάλου Γρηγόρη στην παράσταση.

Ο ίδιος πώς ένιωθε για το παρατσούκλι «Σερ», Το απολάμβανε;

Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός. Ίσως αυτό ήταν και ένα από τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν το μεγαλείο του, η απλότητά του μαζί με τη γενναιοδωρία και την ευαισθησία του. Το “Σερ” του το έχει αποδώσει ο Δημήτρης Ψαθάς, ο χρονογράφος τότε στην εφημερίδα «Τα Νέα» το 1966 μετά από μια συναυλία που είχε γίνει, στην οποία μάλιστα ο πατέρας μου είχε πάθει και τρακ στο Θέατρο Κεντρικόν. Και το “Σερ” βέβαια ο λαός το πήγε περίπατο όλα αυτά τα χρόνια και του έμεινε του πατέρα μου. Αλλά αν με ρωτάς βαθιά ο πατέρας μου δεν αισθανόταν ποτέ “Σερ”. Ο πατέρας μου αισθανόταν ο Γρηγόρης και ο Γρηγόρης ήταν ο πιο προσιτός και ο πιο απλός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος καθημερινός, της διπλανής πόρτας.

Εσύ προσωπικά θεωρείς ότι ξεπέρασε ποτέ τις στερήσεις που βίωσε σε μικρότερη ηλικία, όταν αργότερα όταν ήρθε η επιτυχία ή πάντα έτσι είχε έναν πόνο για τα φτωχικά χρόνια;)

Όχι μόνο είχε πόνο, αλλά ο πατέρας μου κατάφερε το εξής. Μετέτρεψε τα βιώματά του, τους πόνους του και τις δυσκολίες των παιδικών χρονών σε δοτικότητα και σε γενναιοδωρία. Βοηθούσε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήθελε να βλέπει κόσμο να υποφέρει. Οπότε όλα αυτά που πέρασε εκείνος μικρός τα μετέτρεψε σε μια γενναιοδωρία και γι’ αυτό καθημερινά- και το τονίζω καθημερινά, δεν σταματούσε να βοηθάει κόσμο όσο μπορούσε.

Πιστεύεις ότι ήταν ευτυχισμένος ως άνθρωπος;

Η ευτυχία έρχεται μέσα από την ωριμότητα, μέσα από την ολοκλήρωση. Θεωρώ και είμαι σίγουρος, επειδή με τον πατέρα μου ήμασταν και πάρα πολλοί φίλοι εκτός από την τυπική σχέση πατέρα γιου και επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για όλα- και χρησιμοποιώ το «έχουμε μιλήσει» και όχι το «είχαμε μιλήσει» γιατί δεν έχω πλήρως αποδεχτεί την απώλεια του… Επειδή λοιπόν έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις μαζί θα πω ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του απολάμβανε να ζει, απολάμβανε τις απλές καθημερινές στιγμές μαζί μου, με τη μητέρα μου και αγαπούσε πολύ τη ζωή. Γι’ αυτό και φοβόταν τόσο πολύ το θάνατο και το σκοτάδι.

Υπάρχει κάποιο πλάνο να μεταφερθεί στον κινηματογράφο η ζωή του Γρηγόρη Μπιθικώτση;

Το πρώτο βήμα γίνεται με την μουσικοθεατρική παράσταση. Νομίζω θα μας πάει μόνο του σκαλοπάτι- σκαλοπάτι στο αν και πώς μπορεί να γίνει μια ταινία που να αποτυπώνει και κινηματογραφικά τα γεγονότα της ζωής του. Σίγουρα το βάρος το δικό μου είναι τεράστιο γιατί η τελευταία επιθυμία του Γρηγόρη βάση της διαθήκης ήταν εγώ -και μόνο εγώ, να έχω το δικαίωμα να διαχειρίζομαι το πνευματικό και ηθικό δικαίωμα. Είναι το έργο του, είναι τα τραγούδια του, οπότε κι εγώ θα πρέπει με τη σειρά μου αυτή την ευθύνη να τη διαχειριστώ σωστά και με σύνεση ώστε να γίνονται πάντα πράγματα που του αξίζουν και του ταιριάζουν.

Info

«Εγώ ο Σέρ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης»

Μια Μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα

Christmas Theater

Από Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 20:30 έως 28/11

Ηθοποιοί: Τάσος Χαλκιάς – Φίλιππος Σοφιανός – Ματίνα Νικολάου – Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλλη Καραλή

Στον ρόλο της Μητέρας: Ελένη Γερασιμίδου

Δημοσιογράφος: Χρήστος Φερεντίνος

Παίζουν Αλφαβητικά: Ντίνος Γκελαμέρης – Αγγελική Επιτροπάκη – Κωνσταντίνος Καϊκής – Βενετία Καναβέλλη – Ραφαήλ Κριτούλης – Ακριβή Μαλισσόβα –Κυριάκος Μητροπέτρος – Δάνης Νικολαίδης – Μαρία Παπαδοπούλου – Πάνος Παταγιάννης – Σπύρος Πινκερίδης – Δημήτρης Πουλιδάκης