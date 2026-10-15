Λάρισα: Ένοχοι 3 γιατροί για τον θάνατο 51χρονου στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης

Τρεις γιατροί κρίθηκαν ένοχοι για πλημμεληματική πράξη ανθρωποκτονίας, από συγκλίνουσα αμέλεια και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ τέσσερις συγκατηγορούμενοι τους αθωώθηκαν. Η απόφαση αυτή του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, αφορά τον θάνατο 51χρονου Λαρισαίου το 2018 και προέκυψε έπειτα από αναίρεση προηγούμενης αθωωτικής απόφασης, από τον Άρειο Πάγο.

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Κοινωνία

Γιατρός/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχοι για την πλημμεληματική πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια, κρίθηκαν στις 14/10/2026 από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, τρεις γιατροί, για τον θάνατο 51χρονου Λαρισαίου το 2018.
  • Η δίκη επαναλήφθηκε μετά από αναίρεση του Αρείου Πάγου, καθώς ο εισαγγελέας του έκρινε ότι η πρωτόδικη απαλλακτική απόφαση, «στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας».
  • Στους τρεις γιατρούς επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ αθώοι κρίθηκαν οριστικά άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι.

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Ένοχοι για την πλημμεληματική πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια και από υπόχρεους, κρίθηκαν χθες (14/10/2026) από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας τρεις γιατροί, ενώ αθώοι κρίθηκαν οριστικά άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι γιατροί, με αφορμή τον θάνατο 51χρονου Λαρισαίου στις 27 Δεκεμβρίου 2018, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διάγνωση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Onlarissa.gr, οι επτά γιατροί, που μεταξύ άλλων είχαν κατηγορηθεί για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διάγνωση (μη έγκαιρη αντιμετώπιση, ενδεδειγμένο και ενδελεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο κ.λπ.) του 51χρονου ασθενούς με ιστορικό, κρίθηκαν όλοι τους αθώοι -τον Μάιο του 2025- από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, αλλά κατά της πρωτόδικης απαλλακτικής απόφασης προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο, οι συνήγοροι της οικογένειας του 51χρονου, Τριανταφυλλιά Κωστούλη και Στέφ. Παντζαρτζίδης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έκρινε ότι η προσβαλλόμενη (πρωτόδικη) απόφαση, «στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας», με αποτέλεσμα μετά την αναίρεση η δίκη να επαναληφθεί και χθες (14/10/2026), έπειτα από αρκετές Συνεδριάσεις, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, να κρίνει ενόχους τους τρεις γιατρούς και να απαλλάσσει τους άλλους τέσσερις.

Στους τρεις γιατρούς, η πλειοψηφία των οποίων δεν υπηρετεί σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή ανατολή.

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