Λάρισα: Ένοχοι 3 γιατροί για τον θάνατο 51χρονου στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης

Ένοχοι για την πλημμεληματική πράξη της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια και από υπόχρεους, κρίθηκαν χθες (14/10/2026) από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας τρεις γιατροί, ενώ αθώοι κρίθηκαν οριστικά άλλοι τέσσερις συγκατηγορούμενοι γιατροί, με αφορμή τον θάνατο 51χρονου Λαρισαίου στις 27 Δεκεμβρίου 2018, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διάγνωση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Onlarissa.gr, οι επτά γιατροί, που μεταξύ άλλων είχαν κατηγορηθεί για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διάγνωση (μη έγκαιρη αντιμετώπιση, ενδεδειγμένο και ενδελεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο κ.λπ.) του 51χρονου ασθενούς με ιστορικό, κρίθηκαν όλοι τους αθώοι -τον Μάιο του 2025- από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, αλλά κατά της πρωτόδικης απαλλακτικής απόφασης προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο, οι συνήγοροι της οικογένειας του 51χρονου, Τριανταφυλλιά Κωστούλη και Στέφ. Παντζαρτζίδης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία», ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έκρινε ότι η προσβαλλόμενη (πρωτόδικη) απόφαση, «στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας», με αποτέλεσμα μετά την αναίρεση η δίκη να επαναληφθεί και χθες (14/10/2026), έπειτα από αρκετές Συνεδριάσεις, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, να κρίνει ενόχους τους τρεις γιατρούς και να απαλλάσσει τους άλλους τέσσερις.

Στους τρεις γιατρούς, η πλειοψηφία των οποίων δεν υπηρετεί σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή ανατολή.