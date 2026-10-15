Πανεπιστήμιο του Σικάγο: Καταγγελία για βιασμό σε πάρτι αδελφότητας – «Πότε είναι η σειρά μου;» φώναζαν έξω από την τουαλέτα

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Ένα νέο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας συγκλονίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα των ΗΠΑ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τον ομαδικό βιασμό στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το εμβληματικό Πανεπιστήμιο του Σικάγο (UChicago), όπου μια 21χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μέσα στην τουαλέτα μιας αδελφότητας, την ώρα που μια ομάδα ανδρών έξω από τη πόρτα επευφημούσε τον δράστη και περίμενε τη «σειρά» της.

Το χρονικό της επίθεσης στο πάρτι της Alpha Epsilon Pi

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η καταγγελλόμενη επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κατά τη διάρκεια ενός ξέφρενου πάρτι στο σπίτι της αδελφότητας Alpha Epsilon Pi, στην περιοχή Χάιντ Παρκ.

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Η 21χρονη, που δεν είναι φοιτήτρια του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, πήγε στο πάρτι μαζί με τη φίλη της, Μία Λάρα (21 ετών) και έναν ακόμη φίλο τους, αφού είδαν τη σχετική διαφήμιση στη σελίδα της αδελφότητας στο Instagram.

Όπως περιέγραψε η Λάρα, οι δυο τους χόρευαν στο υπόγειο όταν η φίλη της ξεκίνησε να φιλιέται με έναν άνδρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ψάχνοντας το σπίτι για να τη βρει, η Λάρα εντόπισε μια μικρή ομάδα ανδρών στο υπόγειο να ζητωκραυγάζει έξω από τη κλειδωμένη πόρτα μιας τουαλέτας.

«Έλεγαν πράγματα όπως “Πότε είναι η σειρά μου;” και “Άφησέ με να μπω μέσα”», δήλωσε η Λάρα στους New York Times.

«Κάνε το να σταματήσει, βγάλτε με από εδώ»

Λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα, η Λάρα κατάφερε να μπει με τη βία στην τουαλέτα, όπου βρήκε τη φίλη της πεσμένη στο πάτωμα, ακουμπισμένη στον τοίχο, ημίγυμνη και με το εσώρουχό της κατεβασμένο.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο άνδρας —ο οποίος επίσης δεν ήταν φοιτήτης του πανεπιστημίου— κρατούσε τη 21χρονη από τους καρπούς, ενώ το θύμα ούρλιαζε: «Κάνε το να σταματήσει» και «Βγάλτε με από εδώ».

Η Λάρα καταδίωξε τον άνδρα έξω από το σπίτι της αδελφότητας κατηγορώντας τον ότι επιτέθηκε στη φίλη της.

«Εκείνη το ήθελε», ισχυρίστηκε ο άνδρας.

Απαγόρευση εισόδου στο πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο του Σικάγο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ταυτοποίησε ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για την επίθεση, στο οποίο έχει πλέον απαγορευτεί η είσοδος στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος.

A person of interest has been identified in the investigation into an alleged sexual assault at a University of Chicago fraternity house, the school said in a statement Tuesday. https://t.co/7hRxrgw9p3 — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) October 13, 2026



Η αστυνομία του Σικάγο επιβεβαίωσε ότι διενεργεί έρευνα για την καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης και ανέφερε ότι το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περιποίηση.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης της αδελφότητας ξεκαθάρισε ότι ο ύποπτος δεν είναι μέλος της. Σε email του προς τους New York Times, ο Τζόναθαν Πιρς ανέφερε: «Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέλος της AEPi εμπλέκεται σε αυτή τη φρικτή πράξη, ούτε ότι υπήρξε συνέργεια».

Παρότι οι αδελφότητες στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο δεν συνδέονται επίσημα με το ίδρυμα, υπόκεινται στους κανονισμούς και τις πειθαρχικές διαδικασίες του πανεπιστημίου, σημειώνει η New York Post.

Η ανακοίνωση της αδελφότητας

Σε ανάρτησή του στο Instagram, το τοπικό παράρτημα της αδελφότητας Alpha Epsilon Pi εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας «βαθιά συγκλονισμένο από τη σεξουαλική επίθεση που συνέβη τη νύχτα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου» και καταδικάζοντας «κατηγορηματικά αυτή τη βία».

«Λάβαμε γνώση της κατάστασης όταν ένας από τους υπεύθυνους νηφαλιότητας κλήθηκε από τη φίλη του θύματος», ανέφερε το παράρτημα της Alpha Epsilon Pi στο UChicago. «Ανταποκριθήκαμε αμέσως και πολλαπλά μέλη της αδελφότητας, συμπεριλαμβανομένου του υπευθύνου διαχείρισης κινδύνου, έφτασαν στο σημείο παρέχοντας βοήθεια στο θύμα».

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«Ένα μέλος παρέμεινε με το θύμα μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές, αποχωρώντας μόνο αφού του το ζήτησε η αστυνομία. Το πάρτι διακόπηκε αμέσως μόλις λάβαμε γνώση των γεγονότων».

Το παράρτημα πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσει να υποστηρίζει την έρευνα στο μέγιστο βαθμό και να προσφέρει βοήθεια με κάθε δυνατό τρόπο», τονίζοντας πως «η μέριμνά μας είναι πρώτα και κύρια για το άτομο που υπέστη βλάβη, του οποίου την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια ζητούμε από όλους να σεβαστούν».

Παράλληλα, τα κεντρικά γραφεία της εθνικής οργάνωσης της AEPi ανακοίνωσαν ότι συνδράμουν τη διοίκηση του πανεπιστημίου και τις τοπικές αρχές, ενώ έδωσαν εντολή στο παράρτημα του Σικάγο να αναστείλει όλες τις εκδηλώσεις του όσο διαρκεί η έρευνα.

«Πάνω απ’ όλα, ολόκληρη η AEPi πονάει για το άτομο που υπήρξε θύμα σε αυτό το περιστατικό», σημείωσαν τα κεντρικά γραφεία σε ανακοίνωσή τους.

«Κανένας δεν θα έπρεπε να παρευρίσκεται σε μια εκδήλωση σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο —σε αδελφότητα ή αλλού— και να φοβάται για την ασφάλεια και την ευημερία του».