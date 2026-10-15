Δημήτρης Παπάζογλου για Θοδωρή Αθερίδη: «Δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες – Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα»

Ο Δημήτρης Παπάζογλου άνοιξε νέο μέτωπο κριτικής, αυτή τη φορά με τον Θοδωρή Αθερίδη, χαρακτηρίζοντάς τον «κακό σκηνοθέτη» και υποστηρίζοντας ότι δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες. Οι δηλώσεις του χορογράφου προβλήθηκαν στην εκπομπή "Happy Day" και αφορούσαν την τοποθέτηση του Αθερίδη για την κατηγορούμενη γιατρό, με τον Παπάζογλου να τον προτρέπει να επικεντρωθεί στη σκηνοθετική του δουλειά.

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Lifestyle

Θοδωρής Αθερίδης
Φωτογραφία: atheridis_thodoris_official/ Instagram
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετά το «μέτωπο» με τη Μαρία Ιωαννίδου, ο Δημήτρης Παπάζογλου άνοιξε ακόμη ένα, αυτή τη φορά με τον Θοδωρή Αθερίδη, με την κριτική του να είναι ιδιαίτερα σκληρή.
  • Ο χορογράφος, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του ηθοποιού για την κατηγορούμενη γιατρό και τον προέτρεψε να επικεντρωθεί στη σκηνοθετική του δουλειά.
  • Ο Δημήτρης Παπάζογλου χαρακτήρισε τον Θοδωρή Αθερίδη «κακό σκηνοθέτη» και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα».

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Μετά το «μέτωπο» με τη Μαρία Ιωαννίδου, ο Δημήτρης Παπάζογλου άνοιξε ακόμη ένα, αυτή τη φορά με τον Θοδωρή Αθερίδη, με την κριτική του να είναι ιδιαίτερα σκληρή.

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Σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν στην εκπομπή “Happy Day” με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στον ALPHA, αναφέρθηκε στην πρόσφατη τοποθέτηση του ηθοποιού για την κατηγορούμενη γιατρό. Ο χορογράφος υποστήριξε πως δεν θέλει να του δώσει περαιτέρω δημόσιο βήμα και τον προέτρεψε να επικεντρωθεί στη σκηνοθετική του δουλειά.

«Δεν θα δώσω τώρα βήμα στον κ. Αθερίδη να τα λέει αυτά. Ας κοιτάξει να κάνει καλές σκηνοθεσίες που έχει και δικό του θέατρο και πολύ ιντελεκτουέλ γνώμη για όλα τα θέματα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

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«Είναι κακός σκηνοθέτης, δεν κάνει καλές σκηνοθεσίες, έχει και για χορογράφο την πρώην γυναίκα του. Δεν έχει ανάγκη να πάρει εμάς. Υπάρχει μια γενιά ανθρώπων στο θέατρο που δεν θέλουν εμάς τους πιο παλιούς, για να μην ανακαλύψουμε τις αδυναμίες τους. Όταν του είπα τη γνώμη μου το καλοκαίρι, μου λέει “εγώ δεν κάνω λαϊκό θέατρο”. Πολύ λάδι και από τηγανίτα τίποτα», τόνισε.

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