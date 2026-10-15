Νέο «χτύπημα» από τη Βάσια Αναστασίου: «Πολιτικός πατερούλης του Τσίπρα, ο κύριος… Καημένος»

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Δριμεία επίθεση, εξαπέλυσε η αναπληρώτρια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, Βάσια Αναστασίου.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, η κα Αναστασίου, εμφανίστηκε βέβαιη για την υπεροχή του κόμματός της, αμφισβητώντας παράλληλα τη σταθερότητα της πολιτικής τακτικής του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στους χειρισμούς και τις συμμαχίες του Αλέξη Τσίπρα, στρέφοντας τα βέλη της, τόσο στις παλαιότερες όσο και στις τρέχουσες πολιτικές του επαφές.

«Με την ίδια αναλογία είμαστε ήδη δεύτεροι»

Κληθείσα αρχικά από τους παρουσιαστές της εκπομπής να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του στη δεύτερη θέση μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, η αναπληρώτρια βουλευτής, υπενθύμισε την ανατροπή των συσχετισμών, στις τελευταίες κάλπες: «Το 2023 οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν 7% με 8% και μετά πήραμε πάνω από 12%. Εντάξει, με την ίδια αναλογία είμαστε ήδη δεύτεροι», σχολίασε.

«Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ, ο Τσίπρας»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα προσπεράσει τελικά τον πρώην Πρωθυπουργό, η κα Αναστασίου, εξέφρασε την έντονη αμφισβήτησή της για τη στρατηγική που εκείνος ακολουθεί:

«Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Ποιον Τσίπρα δεν ξέρω. Κάθε μέρα ξυπνάει αλλιώς ο Τσίπρας. Δόκτωρ Τζέκιλ, Μίστερ Χάιντ. Δεν ξέρω πια πραγματικά, αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, τι τακτική ακολουθεί. Σας ομολογώ ότι θεωρώ απαράδεκτο τον χαρακτηρισμό του στενού του συνεργάτη, του κ. Καρτερού. Το θεωρώ απαράδεκτο πραγματικά. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολιτικό το θέμα», επεσήμανε.

«Πολιτικός πατερούλης του ο κύριος… Καημένος»

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιταράς της ανέφερε τις αιχμές του Αλέξη Τσίπρα περί συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Δεξιά, η Βάσια Αναστασίου, πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας ότι:

«Ποιος, αυτός που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά, με τον Καμμένο. Και τώρα όλως τυχαίως, εμφανίζεται ξανά, ο πολιτικός του πατερούλης, ο κύριος… Καημένος, να τον βοηθήσει στα δύσκολα, τώρα που πέφτουν τα ποσοστά», απάντησε.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του δημοσιογράφου, ο οποίος έσπευσε να παρέμβει στον αέρα της εκπομπής για να διορθώσει το λογοπαίγνιο της προσκεκλημένης:

«Καμμένος, όχι καημένος», σχολίασε ο δημοσιογράφος.