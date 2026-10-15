Ξανά στο προσκήνιο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου – Οι γαλλικές κινήσεις, τα επόμενα βήματα και ο… παράγοντας Τουρκία

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Ακόμη πιο κοντά είναι η επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου καθώς κατατέθηκε αίτηση άδειας εργασιών για το πλοίο «ABEILLE MARENGO», με σημαία Γαλλίας.

Από τη γαλλική εταιρεία μάλιστα, έχουν ήδη γίνει επικοινωνίες και τεχνικές συζητήσεις και με την πλευρά της Κύπρου, δηλ. τον τελικό προορισμό του GSI σε αυτή τη φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Καθημερινή”, φαίνεται ότι απέχουμε εβδομάδες και όχι μήνες από την έναρξη του έργου.

Τις τελευταίες 10 ημέρες, οι Γάλλοι έχουν προχωρήσει σε όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που υποδηλώνουν ότι από τεχνικής πλευράς υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για την επανεκκίνηση των εργασιών βυθομέτρησης για τον GSI.

Ο παράγοντας Τουρκία

Όπως είναι γνωστό μέχρι στιγμής ο κύριος παράγοντας αναστολής του GSI είναι η Τουρκία, η οποία τόσο το 2024 όσο και το 2025 πρακτικά δεν επέτρεψε τις έρευνες σε περιοχή έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα ανατολικά της Κάσου. Ως εκ τούτου η στάση που θα κρατήσει η Τουρκία είναι καθοριστική, ενώ αναμένεται να φανεί και ποια θα είναι η τελική φόρμουλα που θα χρησιμοποιηθεί, προκειμένου αυτή τη φορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω προσκόμματα.

Έως αυτή τη στιγμή στην Τουρκία τηρούν στάση αναμονής και υπενθυμίζουν πως η θέση της Άγκυρας είναι σταθερή για την ανάγκη να υπάρχει συνεργασία και συντονισμός.

Η αίτηση για τις θαλάσσιες έρευνες

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, η σχετική αίτηση κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ναυτιλίας, και αφορά «τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector)».

Το αίτημα αφορά την χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου για τις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών οι οποίες εμπίπτουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων.

Στο σχετικό κείμενο αναφέρεται επίσης ότι στην έρευνα θα χρησιμοποιηθεί πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Eco Sounder – MBES), ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS), μαγνητόμετρο και βίντεο, ώστε να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της θάλασσας κατά μήκος της συνολικής όδευσης, ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη τελική όδευση για τη μετέπειτα εγκατάσταση/πόντιση των καλωδίων.

Επιπροσθέτως, θα ληφθούν δείγματα γεωτεχνικών “καρότων” για βάθη έως 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, προκειμένου να καθοριστεί η μέθοδος προστασίας των καλωδίων στον πυθμένα.

Το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη ΔΛΑ 72 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών και σε καθημερινή βάση, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, συντεταγμένες, περιγραφή εργασιών, αναγκαία απόσταση ασφαλείας κτλ.

Σημειώνεται πως η έκδοση της NAVTEX για τις νέες έρευνες πρόκειται να γίνει εντός των επομένων εβδομάδων, όπως δήλωσε προ ημερών ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Δείτε την αίτηση ΕΔΩ

Οι προϋποθέσεις για την έναρξη των εργασιών

Στο αίτημα του ναυτικού πρακτορείου διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται διαφοροποίηση της ήδη εγκεκριμένης διαδικασίας όσον αφορά τη διαδρομή της έρευνας για την προτιθέμενη πόντιση και όδευση του καλωδίου. Η ερευνητική δραστηριότητα του επιπλέον πλοίου προγραμματίζεται να αρχίσει μετά τη χορήγηση της απαιτούμενης έγκρισης από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ισχύος της υφιστάμενης άδειας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στο αίτημα αναφέρεται ότι θα ζητηθεί παράταση εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται ακόμη ότι μέρος των υποθαλάσσιων εργασιών θα πραγματοποιηθεί εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ειδική διαδικασία για τη χρήση πλοίου ξένης σημαίας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών προβλέπεται καθημερινή ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών με τις αναγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων, της περιγραφής των εργασιών και των απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας.

Επιπλέον, ζητείται η ενημέρωση των κατά τόπους λιμεναρχείων και των παραπλεόντων σκαφών, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Αναζητούνται διαθέσιμα πλοία ελληνικής σημαίας

Με την εγκύκλιο της 14ης Οκτωβρίου, το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος ζητεί από τα κεντρικά λιμεναρχεία, τα λιμεναρχεία, τα λιμενικά τμήματα και τους λιμενικούς σταθμούς να εξετάσουν εάν υπάρχουν πλοία ελληνικής σημαίας που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εργασιών.

Παράλληλα, η σχετική ενημέρωση κοινοποιείται στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στην Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων, στην Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Ο ‘Αγιος Νικόλαος» και στην Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.

Οι φορείς αυτοί καλούνται να γνωστοποιήσουν τυχόν διαθέσιμα πλοία ή στοιχεία μελών τους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις τεχνικές ανάγκες του έργου.

Η καταληκτική προθεσμία για την αποστολή των σχετικών απαντήσεων έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου 2026, στις 13:00.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί νέο διοικητικό βήμα για τη συνέχιση των ερευνητικών εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ενός έργου που απαιτεί εξειδικευμένες θαλάσσιες επιχειρήσεις και λεπτομερή τεχνική προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση των υποβρύχιων καλωδίων.