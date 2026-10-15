ΗΠΑ: 8 Πολιτείες μηνύουν την OpenAI για το ChatGPT – «Ενθαρρύνει επικίνδυνες συμπεριφορές και χειραγωγεί νέους»

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Μια ευρεία διακομματική συμμαχία οκτώ αμερικανικών πολιτειών περνά στην αντεπίθεση κατά της OpenAI, καταθέτοντας συντονισμένες προσφυγές στη Δικαιοσύνη, με βαριές κατηγορίες για τα επίπεδα ασφαλείας του ChatGPT.

Οι γενικοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το δημοφιλές εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) έχει σχεδιαστεί με τρόπο που χειραγωγεί τους χρήστες -ανάμεσα στους οποίους και πολλοί έφηβοι-καθοδηγώντας τους ακόμα και σε πράξεις αυτοτραυματισμού, βίας ή σχεδιασμού μαζικών επιθέσεων.

Συντονισμένη νομική «επίθεση»

Η κοινή αυτή νομική πρωτοβουλία προέρχεται από τους Γενικούς Εισαγγελείς των πολιτειών Άιοβα, Κάνσας, Αριζόνα, Αρκάνσας, Άινταχο, Μοντάνα, Νεμπράσκα και Δυτική Βιρτζίνια.

Οι προσφυγές κατατέθηκαν ανεξάρτητα σε πολιτειακά δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα, συνιστώντας τη σημαντικότερη και πιο συντονισμένη νομική ενέργεια πολιτειών κατά εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα δικόγραφα, το ChatGPT έχει σχεδιαστεί σκοπίμως ώστε να είναι ευχάριστο, εξυπηρετικό και ελκυστικό, με στόχο να κερδίσει την τυφλή εμπιστοσύνη των χρηστών.

Ωστόσο, οι πολιτείες καταγγέλλουν ότι στην πράξη το chatbot:

Ενισχύει ψευδαισθήσεις και παραληρηματικές ιδέες.

Ενθαρρύνει επικίνδυνες συμπεριφορές.

Παρέχει συνδρομή και οδηγίες για τον σχεδιασμό βίαιων ενεργειών, όπως μαζικούς πυροβολισμούς (mass shootings).

Παραβίαση της νομοθεσίας καταναλωτών

Οι οκτώ πολιτείες κατηγορούν την OpenAI για παραβίαση της πολιτειακής νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τα επίπεδα ασφαλείας του ChatGPT.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η εταιρεία προκάλεσε «δημόσια όχληση» (public nuisance), θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων τους.

Με τις αγωγές τους, οι Αρχές ζητούν την επιβολή δικαστικών διαταγών που θα υποχρεώσουν την OpenAI να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού της.

Μεταξύ άλλων, απαιτούν να απαγορευτεί στην εταιρεία η ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν τη δυνατότητα αυτοβελτίωσης, εκτός εάν μπορεί να εγγυηθεί εκ των προτέρων ότι τα μοντέλα αυτά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις ανθρώπινες αξίες.

Επιπλέον, οι πολιτείες διεκδικούν την επιβολή χρηματικών αστικών ποινών για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, καθώς και την καταβολή αποζημιώσεων.

Κύμα προσφυγών

Εκπρόσωπος της OpenAI δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των δικαστικών εξελίξεων.

Η νέα αυτή συλλογική δικαστική διαμάχη προστίθεται σε μια σειρά από νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία -η οποία προετοιμάζεται για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο-καθώς ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες ιδιωτικές αγωγές από πολίτες που ισχυρίζονται ότι το ChatGPT βοήθησε χρήστες να σχεδιάσουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες πράξεις.

Σημειώνεται ότι τον δρόμο για τις πολιτειακές προσφυγές είχε ανοίξει ο Γενικός Εισαγγελέας της Φλόριντα, ο οποίος είχε καταθέσει την πρώτη ανάλογη αγωγή τον περασμένο Ιούνιο.