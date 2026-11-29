«Συνιστά ανέκδοτο να παριστάνει ο κ. Μητσοτάκης ότι δήθεν διαπραγματεύεται στην Ε.Ε. για το συμφέρον των αγροτών, ενώ η κυβέρνησή του, τους έχει τσακίσει με την πολιτική της και τους κυνηγά με διώξεις επειδή αγωνίζονται. Αν ήθελε πραγματικά να στηρίξει τον Έλληνα αγρότη, θα έβαζε εδώ και τώρα πλαφόν στις τιμές στο ρεύμα, στα διυλιστήρια, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές και θα εξασφάλιζε εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, 100% αποζημιώσεις και διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Γενικότερα, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, παρά τις όποιες αντιθέσεις, έχουν ως δεδομένο ότι οι λαοί της θα πληρώσουν πολύ ακριβά το “μάρμαρο” της πολεμικής προετοιμασίας και της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών ομίλων για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα τους. Αυτή η πολιτική είναι που βγάζει τους λαούς της Ευρώπης στον δρόμο, γιατί εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης» επισημαίνει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Η απάντηση, συνεπώς, δεν βρίσκεται στις μεταμφιέσεις του αστικού πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία κλπ, αλλά στη σύγκρουση με τις δεσμεύσεις της ΕΕ, την πολεμική προετοιμασία και την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Απέναντι σε αυτήν την κοινή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, διέξοδο μπορεί να δώσει ο λαός, με τον οργανωμένο αγώνα του σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».