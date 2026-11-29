Δήλωση με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «ο Πρωθυπουργός δεν άκουσε για το σκάνδαλο με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ούτε θυμάται τις κορδέλες που έκοβε στα εγκαίνια της Texan. Γι’ αυτό μάλλον δεν έχει πει λέξη εδώ και μέρες. Με πρωτοβουλίες της δικής του κυβέρνησης, δήμοι και περιφέρειες προμηθεύτηκαν «σπιτάκια ανακύκλωσης» υπερκοστολογημένα, καθώς η πραγματική τιμή τους είναι από 30.000 έως 60.000 ευρώ και τελικά πληρώθηκαν με ευρωπαϊκό χρήμα πάνω από 300.000 ευρώ. Ελπίζουμε να τον ενημερώσει κάποιος συνεργάτης του για τις εξελίξεις και να τοποθετηθεί».

Και προσθέτει: «Και κυρίως να κοιτάξει στα μάτια τους χιλιάδες πολίτες που ενώ δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν, βλέπουν καθημερινά στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας τα περίφημα σπιτάκια και ξέρουν πως αυτές οι λυόμενες κατασκευές αγοράστηκαν με δημόσιους πόρους πέντε φορές πάνω από την πραγματική αξία τους. Σκεφτείτε κύριε Πρωθυπουργέ πώς νοιώθουν αυτοί οι άνθρωποι, που καθημερινά μοχθούν και αγωνιούν για το μέλλον τους».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ακόμη: «Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις καθυστερημένες πληρωμές και μάλιστα λιγότερων αγροτών σε σχέση με πέρυσι και για τον πρώτο προϋπολογισμό που προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και πίεση της ιδιωτικής κατανάλωσης από την ακρίβεια, την οποία η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάταια επιχειρεί να βγει από την εικόνα αποδρομής και αποσύνθεσης της κυβέρνησής του. Σε κλοιό σκανδάλων ο ίδιος. Σε κλοιό ανισοτήτων, ακρίβειας και ανασφάλειας η κοινωνία. Ήρθε η ώρα η χώρα να αλλάξει σελίδα».