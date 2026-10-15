CNN: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη χρήση της «μητέρας όλων των βομβών» κατά του Ιράν – Γιατί ο Τραμπ αναζητά ένα πολεμικό «σόου»

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει καταστρώσει νέα επιχειρησιακά πλάνα που περιλαμβάνουν την πιθανή χρήση της λεγόμενης «μητέρας όλων των βομβών» (MOAB) κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχεται πολιτικές πιέσεις για τον τερματισμό ενός εξαιρετικά μη δημοφιλούς πολέμου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, η Ουάσινγκτον αναζητά μια συμβολική ή ψυχολογική «νίκη» που θα επέτρεπε στον Αμερικανό Πρόεδρο να κηρύξει τη λήξη των επιχειρήσεων.

Η «μητέρα όλων των βομβών» στο τραπέζι του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN από πολλαπλές αμερικανικές πηγές, ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει επιλογές για την πιθανή χρήση της βομβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) -του μεγαλύτερου μη πυρηνικού όπλου στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ– εφόσον ο Τραμπ δώσει τη σχετική διαταγή, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Παρά το γεγονός ότι μια ενδεχόμενη χρήση της MOAB θα συνιστούσε αξιοσημείωτη κλιμάκωση, πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων εκφράζουν αμφιβολίες για το αν το όπλο αυτό μπορεί να επιτύχει τους δηλωμένους στρατηγικούς στόχους του Τραμπ ή να αλλάξει την ισορροπία του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη περισσότερο από έξι μήνες.

Ενώ ο Τραμπ δήλωσε δημόσια ότι δεν θα αναλάβει νέα δράση πριν από τις εκλογές, σύμβουλοί του ανέφεραν ιδιωτικά ότι δεν γνωρίζουν αν αυτή η δέσμευση είναι οριστική.

«Ο Τραμπ έχει διατάξει τον στρατό να αναπτύξει πρόσθετα πακέτα πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων που περιλαμβάνουν πολλές ενεργειακές υποδομές και την πιθανή χρήση μιας MOAB. Η επίθεση αυτή θα ερχόταν πριν από την αμερικανική οπισθοχώρηση στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM», αποκάλυψε μια πηγή στο αμερικανικό δίκτυο.

Η διατύπωση αυτή υποδηλώνει ότι η αμερικανική διοίκηση θα μπορούσε να εξαπολύσει τα πρόσθετα πλήγματα, να προσπαθήσει να διακηρύξει τη νίκη και να αποσύρει γρήγορα τις δυνάμεις της.

Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε στο CNN ότι τα στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του όρους Pickaxe -όπου Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ πιστεύουν ότι η Τεχεράνη έχει αποθηκεύσει στοιχεία του πυρηνικού της προγράμματος- προβλέπουν ρητά τη χρήση της MOAB.

Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα

Παρά το τεράστιο μέγεθός της «μητέρας όλων των βομβών», αξιωματούχοι και αναλυτές αμφισβητούν αν η MOAB μπορεί να διεισδύσει στο απαιτούμενο βάθος για να καταστρέψει τις οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις του Pickaxe, οι οποίες προστατεύονται από στρώματα γρανίτη.

Η κατευθυνόμενη με GPS βόμβα μπορεί να ισοπεδώσει έκταση ίση με εννέα οικοδομικά τετράγωνα, αλλά δεν είναι σχεδιασμένη για διαπεραστικά πλήγματα σε μεγάλο βάθος.

Τρίτη πηγή με γνώση των στρατιωτικών σχεδιασμών, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η MOAB είναι ένα τεράστιο όπλο τύπου επιχείρησης ενημέρωσης που είναι εξαιρετικό για καθαρισμό μεγάλων εκτάσεων, αλλά όχι για πολλά άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν έχει σχεδιαστεί ως πολεμική κεφαλή βαθιάς διείσδυσης».

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δυστυχώς φέρει τον εαυτό του σε μια κατάσταση όπου είναι σχεδόν αναγκασμένος να κάνει κάτι και, χωρίς τα πυρομαχικά που έχουν σχεδιαστεί για να διεισδύουν σε αυτό το επίπεδο… πρέπει να κοιτάξει τα ψυχολογικά αποτελέσματα για τα οποία η MOAB είναι κατάλληλα εξοπλισμένη».

Παράλληλα, το τεράστιο βεληνεκές της έκρηξης εγείρει σοβαρές ανησυχίες για απώλειες μεταξύ αμάχων, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιηθεί κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Αναζητώντας ένα «σόου» διεξόδου

Στο εσωτερικό της αμερικανικής διοίκησης επικρατεί η διαπίστωση ότι ο μόνος τρόπος για την οριστική ήττα του Ιράν θα ήταν μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση με χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες — ένα ενδεχόμενο που ο Τραμπ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Έτσι, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί στην εύρεση μιας «συμβολικής νίκης».

Τέταρτη πηγή ανέφερε στο CNN ότι οι επιτελείς του αμερικανικού στρατού έχουν αναπτύξει επιλογές που θα ισοδυναμούσαν με ένα «σόου πυροτεχνημάτων», με στόχο να προσφέρουν στον Τραμπ μια έξοδο από τη σύγκρουση, ακόμη κι αν τα πλήγματα αυτά αποτύχουν να επιτύχουν τους αρχικούς στρατηγικούς στόχους του πολέμου.

Ερωτηθείς για τους σχεδιασμούς, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN: «Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά όλες τις επιλογές στο τραπέζι για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

«Το υπουργείο Πολέμου σχεδιάζει για ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών σεναρίων ώστε να εκτελεί τις οδηγίες του Προέδρου και του Υπουργού και να διασφαλίζει την επιτυχία της αποστολής σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον», ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Το ιστορικό της MOAB

Η MOAB αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Πολέμου στο Ιράκ (2003-2010) ως όπλο κυρίως για «ψυχολογικές επιχειρήσεις», με στόχο να προκαλέσει τρόμο στα αντίπαλα στρατεύματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος που ενέκρινε τη χρήση της στην πράξη, το 2017 στο Αφγανιστάν κατά οχυρωμένων υπόγειων σηράγγων του ISIS, προκαλώντας τον θάνατο 36 μαχητών χωρίς απώλειες αμάχων.