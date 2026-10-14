CENTCOM: Αναφορά για καταστροφή σκάφους ιρανικής σύνδεσης στον Κόλπο του Ομάν

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Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε, στις 6 Οκτωβρίου, ένα ιστιοφόρο σκάφος που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν και να πραγματοποιούσε δραστηριότητες επιτήρησης και στοχοποίησης πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM υποστήριξε ότι το σκάφος παρακολουθούσε τις κινήσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αποτελώντας, σύμφωνα με την ίδια, απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η αμερικανική διοίκηση ισχυρίστηκε ότι, κατά τους τελευταίους επτά μήνες, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν συνέχισαν να στοχοποιούν αδιακρίτως χιλιάδες πολίτες ναυτικούς που διέρχονται από τα ύδατα της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο, στο οποίο φαίνεται να καταγράφεται η επιχείρηση εναντίον του σκάφους.