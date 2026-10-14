CENTCOM: Αναφορά για καταστροφή σκάφους ιρανικής σύνδεσης στον Κόλπο του Ομάν

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την καταστροφή ενός ιστιοφόρου σκάφους με ιρανική σύνδεση στις 6 Οκτωβρίου στον Κόλπο του Ομάν, το οποίο φέρεται να πραγματοποιούσε επιτήρηση και στοχοποίηση πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Η CENTCOM υποστήριξε ότι το σκάφος αποτελούσε απειλή και ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στοχοποιούν χιλιάδες πολίτες ναυτικούς στην περιοχή, χωρίς όμως να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών της αμερικανικής πλευράς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την καταστροφή, στις 6 Οκτωβρίου, ενός ιστιοφόρου σκάφους που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν.
  • Η CENTCOM υποστήριξε ότι το σκάφος παρακολουθούσε τις κινήσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και πραγματοποιούσε δραστηριότητες στοχοποίησης, αποτελώντας απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ.
  • Η αμερικανική διοίκηση ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στοχοποιούν χιλιάδες πολίτες ναυτικούς, ενώ δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών της.

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Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε, στις 6 Οκτωβρίου, ένα ιστιοφόρο σκάφος που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν και να πραγματοποιούσε δραστηριότητες επιτήρησης και στοχοποίησης πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM υποστήριξε ότι το σκάφος παρακολουθούσε τις κινήσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αποτελώντας, σύμφωνα με την ίδια, απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Στην ίδια ανακοίνωση, η αμερικανική διοίκηση ισχυρίστηκε ότι, κατά τους τελευταίους επτά μήνες, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν συνέχισαν να στοχοποιούν αδιακρίτως χιλιάδες πολίτες ναυτικούς που διέρχονται από τα ύδατα της ευρύτερης περιοχής.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο, στο οποίο φαίνεται να καταγράφεται η επιχείρηση εναντίον του σκάφους.

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