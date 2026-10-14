Περιστέρι: Νέες αποκαλύψεις για τη 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της – Το σχέδιο για την ατροπίνη και η επίσκεψη στο νοσοκομείο

Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη δραματική υπόθεση δηλητηρίασης με ατροπίνη στρατιωτικού γιατρού από την πρώην σύζυγό του, καθώς συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας νέες μαρτυρίες, καταγγελίες, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Την Τετάρτη ήρθαν στο προσκήνιο τέσσερα νέα βίντεο που αποτυπώνουν τη δράση της γυναίκας εντός της οικίας του πρώην συζύγου της στο Περιστέρι, οικία στην οποία έχει εισέλθει παράνομα, ενώ παράλληλα υπάρχουν καινούργιες μαρτυρίες που φαίνεται πως “καίνε” ακόμα και τον πατέρα της 41χρονης.

Επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η 41χρονη εμφανίζεται να είχε βρει τρόπο να εξηγήσει την ατροπίνη στο αίμα του στρατιωτικού γιατρού, σε περίπτωση που αυτή εντοπιζόταν εάν κατέληγε.

Τα νέα βίντεο ντοκουμέντα

Τα τέσσερα νέα βίντεο δείχνουν την παράνομη είσοδο της 41χρονης στο σπίτι του στρατιωτικού γιατρού. Εν συνεχεία να ανάβει το φως στην κουζίνα, αφού πρώτα έχει ανοίξει τα ντουλάπια και βγάζει μία ταινία ασφαλείας από ένα βαζάκι. Ρίχνει ένα βλέμμα εκεί που βρίσκεται κρυμμένη η κάμερα ασφαλείας, πριν συνεχίσει την πράξη της.

Στο πρώτο βίντεο διακρίνεται η γυναίκα με σκούφο, χειρουργική μάσκα και γάντια στην κουζίνα, έχοντας ανοικτό ένα ντουλάπι και με το φως αναμμένο. Εν συνεχεία το φως σβήνει και τότε η ματιά της 41χρονης “παγώνει” εκεί που είναι η κάμερα.

Εν συνεχεία το φως ανάβει ξανά, με τη γυναίκα να μεταφέρει κάτι από τον πάγκο και μετά να κλείνει το ντουλάπι, ενώ κάτι κρατά στα χέρια της. Πρόκειται πιθανά για μπουκάλια με νερό, τα οποία παίρνει μαζί της, εκτός της κουζίνας.

Αυτό γίνεται αντιληπτό, διότι χάνεται για αρκετά δευτερόλεπτα, επανεμφανίζεται και χάνεται ξανά, χωρίς να είναι απολύτως σαφές τι κάνει και που βρίσκεται όσο δεν τη βλέπει η κάμερα. Δύο φορές όμως, πηγαίνει στα μπουκάλια νερό που είναι στον πάγκο.

Σε ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι νωρίτερα από το προηγούμενο, βλέπουμε την κουζίνα στο σκοτάδι. Η 41χρονη ανοίγει τα ντουλάπια της κουζίνας και παίρνει, πάντα στο σκοτάδι, κάποιο βαζάκι από ένα ντουλάπι και από αυτό αφαιρεί την ετικέτα ή την ταινία ασφαλείας. Συνεχίζει να ψάχνει τα ντουλάπια και μετά είναι η στιγμή που ανάβει το φως.

Η είσοδος στο διαμέρισμα του γιατρού

Τρίτο βίντεο έχει αποτυπώσει την “εισβολή” της 41χρονης στο διαμέρισμα. Από την είσοδό της εικάζεται ότι δεν έχει παραβιάσει την πόρτα σαν σε διάρρηξη. Επιπλέον, ο στρατιωτικός γιατρός έχει αναφέρει ότι δεν είχε αντικλείδι ούτε δεύτερα κλειδιά. Άρα παραμένει ερώτημα το πώς μπήκε.

Φαίνεται πάντως να βεβαιώνεται ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά, ενώ προχωρά στο εσωτερικό της οικίας.

Στο τελευταίο οπτικό υλικό φαίνεται η 41χρονη να φεύγει από το διαμέρισμα.

Ιδιωτικός ντετέκτιβ: Μου ζήτησε να βάλουμε τις κάμερες

Τα βίντεο είναι αυτά που φαίνεται πως “δένουν” ακόμα πιο πολύ την υπόθεση, καθώς η 41χρονη θα πρέπει να εξηγήσει με επιχειρήματα και σαφήνεια, όχι μόνο τι έκανε στην οικία του πρώην συζύγου της, αλλά και γιατί άνοιγε τα ντουλάπια του, μετακινούσε μπουκάλια νερό, τα οποία άφηνε μετά ξανά στη θέση τους και γιατί κινούνταν μέσα στο σκοτάδι, αφαιρώντας την ταινία ασφαλείας από τρόφιμα. Και όλα αυτά, φορώντας μάσκα, γάντια και σκούφο.

Οι κάμερες ασφαλείας, κρυμμένες από τον στρατιωτικό γιατρό, φανερώνουν ότι το θύμα είχε σοβαρές υποψίες και γι’ αυτό κάλεσε ιδιωτικό ντετέκτιβ να τον βοηθήσει, όπως άλλωστε δήλωσε ο ίδιος ο ντετέκτιβ στον ANT1.

«Μου ζήτησε να έρθω στο σπίτι να βάλουμε τις κάμερες, να κάνουμε έναν έλεγχο παράλληλα εάν υπάρχει κάτι και μου είπε, μου ανέφερε ότι είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα τα οποία πιθανώς ερχόντουσαν από ουσίες που του ρίχνανε», λέει ο Λευτέρης Πελεκάσης.

Συγγενής του γιατρού καταγγέλλει την οικογένεια της 41χρονης – «Ο πατέρας της του έσκαγε τα λάστιχα»

Συγγενή του γιατρού, μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 “Αποκαλύψεις”, υποστήριξε υποστηρίζει ότι ο πατέρας της 41χρονος είχε σκάσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του στρατιωτικού γιατρού.

«Σε πολλές περιπτώσεις οι συναντήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που διέμεναν στην Κύμη, (η πρώην σύζυγός και οι γονείς της), επειδή αυτός μετέφερε στο σημείο συνάντησης, στην παιδική χαρά με το αμάξι, απειλούσε πάντα τον γιατρό η όποιον άλλον τον συνόδευε, να φυλάει το αμάξι για να μην κάνει δολιοφθορά και τον απειλούσε και με σκεπάρνι, συγκεκριμένα τότε και με αγροτικά εργαλεία, ότι θα σας σκοτώσω ή θα δείτε τι θα πάθετε και σίγουρα υπάρχουν μαρτυρίες και από το χωριό. Αυτό συγκεκριμένα έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, τώρα πριν δυο μήνες.»

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου της εκπομπής, “γιατί απειλούσε”, ο συγγενής του γιατρού απάντησε: «Γιατί όταν είδε και κάποιον άλλον μαζί του θα είπε, δεν μπορούμε να του σκάσουμε τα λάστιχα, τον φυλάνε, οπότε εξαγριώθηκε. Μία εντελώς αρρωστημένη κατάσταση μπροστά στο παιδί του, μπροστά στο εγγόνι του, μπροστά στην κόρη του. Το θέμα με τα λάστιχα είχε καταντήσει ανέκδοτο. Αυτό πρέπει να έχει κανένα χρόνο που γίνεται η ιστορία. (Η πρώην σύζυγός του) δεν του την έστηνε σπίτι του. Του την έστηνε στην προγραμματισμένη συνάντηση που πήγαινε αυτός δυο ώρες να δει το παιδί, παρουσία αυτής, οπότε ο πατέρας της έβρισκε ευκαιρία και του έσκαγε τα λάστιχα.

Μετά άρχισε (ο γιατρός) να παρκάρει πολύ μακριά, τύπου 20 λεπτά, μια ώρα περπάτημα. Πάλι αυτός, (ο πατέρας της 41χρονης) γύρναγε όλα τα τετράγωνα, αναγνώριζε το αμάξι και ξανά τα ίδια και ουσιαστικά είχε καταλήξει (το θύμα) να το βάζει σε κλειστό πάρκινγκ για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει το κεφάλι του ήσυχο.

Το σύστημα που χρησιμοποιούσε (ο πατέρας της γυναίκας) είναι ότι έπαιρνε ένα κομμάτι ξύλο, κάρφωνε δυο, τρεις πρόκες και το έχωνε πίσω από τη ρόδα. Με το που ξεκίναγε το αμάξι αυτό καρφωνόταν πάνω, μετά οδηγώντας το αμάξι το ξύλο έσπαγε από την πίεση της ρόδας και έμεναν καρφωμένες οι πρόκες στο λάστιχο. Το είχαμε επιδιορθώσει το λάστιχο και ο … του έλεγε, “που έχετε μπλέξει; Γιατί έρχεσαι κάθε εβδομάδα να σου φτιάξουμε τα λάστιχα;»

«Άρρωστη» και η μητέρα του γιατρού από ατροπίνη

Εκτός στοχοποίησης δεν έμεινε ούτε η μητέρα του γιατρού, η οποία μάλιστα, σύμφωνα με τον στενό συγγενή του γιατρού, κινδύνευσε να χάσει τη ζωή της, καθώς νοσηλεύτηκε μα τα ίδια συμπτώματα εξαιτίας του νερού που είχε καταναλώσει στο σπίτι του.

«Τον Ιούλιο πλέον ο γιατρός είχε παραιτηθεί από το παιδί, παραιτήθηκε σχετικά άμεσα, μετά τα 2, 3 πρώτα επεισόδια παραιτήθηκε, γιατί μετά έπαθε και η μητέρα συγχρόνως, οπότε δεν είχε και κάποιον άνθρωπο να τον υποστηρίξει. Η μητέρα του το έπαθε επειδή ήπιε και αυτή νερό, στις επισκέψεις που έκανε. Ήπιε από το νερό και νοσηλεύτηκε μία ή δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, με τα ίδια ακριβώς συμπτώματα.

Δηλαδή, ξεκίνησε και αυτή με ξηροστομία, μετά είπα δεν αισθάνομαι καλά και τέτοια και αυτή, επειδή είναι πιο αδύναμος χαρακτήρας και μεγαλύτερη ηλικία το εκδήλωσε πολύ πολύ πιο βαριά. Δηλαδή, έλεγαν στο Νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να τη συγκρατήσουν, δεν μπορούσαν να την κάνουν καλά, ήταν μια γυναίκα σχιζοφρενής.

Στη μεγάλη κρίση, ήταν στο σπίτι μόνος του, αυτή είχε μπει και είχε βάλει, είχε κάνει το ίδιο που έκανε και προχτές το βράδυ και ουσιαστικά δεν έκανε επιχείρηση έξω να τον δηλητηριάσει, μπούκαρε στο σπίτι, δεν ξέρω πόσες φορές έχει μπει πραγματικά. Αυτή ξεκίνησε να προσπαθεί να δράσει εκτός.

Από πέρυσι τον Δεκέμβριο μετακόμισε οριστικά ο γιατρός με τους γονείς, οπότε ουσιαστικά ήταν καλά μέχρι τον Ιούλιο. Δεν είχε παρουσιάσει ποτέ τίποτα, ούτε το παραμικρό σύμπτωμα και τον Ιούλιο, πριν τρεις μήνες βγαίνουν για φαγητό και ξαναπαθαίνει επεισόδιο, μετά έξι με επτά μήνες ας πούμε.

Το σχέδιο της 41χρονης για την ατροπίνη

Η 41χρονη φαίνεται πως είχε σχεδιάσει τα πάντα. Είχε πρόσβαση στηνατροπίνη λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας ως επιδημιολόγου και νοσηλεύτριας. Παράλληλα, λόγω της ιδιότητάς της, γνώριζε ότι η συγκεκριμένη ουσία δεν ανιχνεύεται εύκολα, σε έναν τυπικό, τοξικολογικό έλεγχο, εκτός εάν υπάρχει υποψία χορήγησής της. Πρόκειται δηλαδή για μία “αόρατη” ουσία.

Μάλιστα η 41χρονης ήξερε ότι η ατροπίνη χρησιμοποιείται από τους διασώστες σε περίπτωση ανάνηψης από ανακοπή. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο στρατιωτικός γιατρός πάθαινε κάποια στιγμή ανακοπή ή έμφραγμα, από την παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη ή την υπερβολική δόση ατροπίνη, θα γινόταν ανάνηψη από τους διασώστες, οι οποίοι θα του χορηγούσαν ατροπίνη. Μετά λοιπόν στις εξετάσεις ουδείς θα καταλάβαινε ότι πίσω από όλα αυτά κρυβόταν μία δηλητηρίαση.

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«Πήγαινε στο νοσοκομείο και ρωτούσε αν θα ζήσει»

Φίλος του γιατρού, μιλώντας στο Mega, περιέγραψε τη στάση της 41χρονης ενώ ο γιατρός νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση. Υποστήριξε μάλιστα ότι τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και ρώτησε τους γιατρούς εάν θα κατάφερνε να επιβιώσει.

«Βγήκε έξω. Είχε και ζέστη, ήταν καλοκαίρι. Περιπλανήθηκε αριστερά-δεξιά. Σε κάποια στιγμή έπεσε κάτω. Μαζεύτηκαν εκεί οι περίοικοι. Κάλεσαν την αστυνομία. Έφτασε η αστυνομία εκεί, κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο. Τον βάλανε μέσα, τον διασωλήνωσαν εκεί για να προλάβουν» περιέγραψε, ενώ ανέφερε πως και η πεθερά της 41χρονης, είχε δηλητηριαστεί.

«Η μητέρα κατευθείαν έκανε εισαγωγή στην ψυχιατρική. Από ‘κει και πέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Προσπάθησαν μία φορά να τον συνεφέρουν, να τον ξυπνήσουν. Δεν ξύπνησε. Άλλο δράμα αυτό. Προσπάθησαν δεύτερη φορά. Την τρίτη φορά νομίζω τα κατάφεραν. Εκείνη την ημέρα που έγινε το σοβαρό, πήγε, τόλμησε και πήγε στο νοσοκομείο αυτή και έπιασε τον γιατρό και τον ρώτησε πώς είναι η υγεία του και αν θα μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του, για να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει το παιδί. Την… ενδιέφερε αυτό. Μάλλον πήγε να δει αν είναι ζωντανός. Αν είχε ελπίδες να ζήσει ή δεν είχε. Δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία του, αφού αυτή τον είχε στείλει στο νοσοκομείο. Είχε το θράσος να πάει στην κλινική και να ρωτήσει τι κάνει και πώς είναι η υγεία του. Τον γιατρό. Αν έχετε Θεό, αν είσαστε θεοφοβούμενοι. Αν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα» πρόσθεσε.

«Αυτή που τον φαρμάκωσε και μάλιστα εκείνη την ημέρα πολύ σοβαρά, πήγε να ρωτήσει σε τι κατάσταση είναι. Από τη στιγμή που πήραν το διαζύγιο δεν είχαμε καμία επαφή και μάλιστα δεν μας επέτρεπαν να δούμε το παιδί καθόλου. Όταν πήγαινε ο γιατρός να δει το παιδί, αν πήγαινε και άλλος μαζί, έβγαινε ο πατέρας της εκεί, αυτός ο κ… και έλεγε: “Γιατί ήρθες; Θα σας κάνω, θα σας ράνω”. Έβγαζε κάτι σκεπάρνια εκεί και απειλούσε και έκανε και έρανε» συμλήρωσε.