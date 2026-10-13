Περιστέρι: Ένα δείπνο πρόδωσε την 41χρονη που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον πρώην σύζυγό της – Το τηλεφώνημα και το βίντεο ντοκουμέντο

Κινηματογραφική ταινία ή τηλεοπτική σειρά μυστηρίου θυμίζει η ζοφερή υπόθεση στο Περιστέρι, όπου ένας στρατιωτικός γιατρός φαίνεται πως δηλητηριάζονταν συστηματικά από την πρώην γυναίκα του με ατροπίνη. Η 41χρονη έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας να έχει μπει παράνομα στην οικία του πρώην συντρόφου της και να ρίχνει την ουσία σε τρόφιμα στην κουζίνα του.

Στον ANT1 μίλησε ο γιατρός ο οποίος καταγγέλλει πως επί 1,5 έτος τον δηλητηρίαζε μεθοδικά, μολύνοντας τα τρόφιμα στο σπίτι του. «Είδα από το κινητό μου τηλέφωνο ότι κάποιος μπήκε σπίτι. Είδα την πρώην σύζυγό μου να είναι μέσα και να περιεργάζεται τα τρόφιμα στην κουζίνα μου. Δεν γνωρίζω πώς μπήκε στο σπίτι μου. Δεν της είχα δώσει ποτέ αντικλείδι» ανέφερε ο στρατιωτικός γιατρός.

O γιατρός αφού ειδοποίησε την Αστυνομία και έσπευσε στο σημείο, καταδιώκοντας τη γυναίκα μέχρι που ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, δίπλα στο αυτοκίνητο που ήταν οι γονείς της. Και οι τρεις συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχειααφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο να μην τον πλησιάζουν στα 100 μέτρα.

Τι υποστηρίζει η 41χρονη

«Μπήκα στο σπίτι μόνο για να δω αν απουσιάζει ο πρώην άντρας μου. Έξω από το διαμέρισμα με περίμεναν οι γονείς μου» υποστήριξε η γυναίκα.

Όμως, παρά τα όσα υποστηρίζει, μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών της οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φιαλίδιο ατροπίνης, μία χρησιμοποιημένη σύριγγα και ένα δοχείο με άγνωστη σκόνη. Επιπλέον, δίπλα στα πόδια της κατηγορουμένης, εντοπίστηκε ένας μαύρος σκούφος.

«Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το διαζύγιο. Ήθελε να με πληγώσει. Εμπόδιζε την επικοινωνία μου με το παιδί. Από τον Φεβρουάριο του 2025 παρουσίαζα επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, μυδρίαση οφθαλμών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη» τόνισε ο γιατρός.

Ο εφιάλτης της ατροπίνης

Πρόσωπο από το περιβάλλον του γιατρού περιέγραψε στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” τον εφιάλτη που βίωσε ο στρατιωτικός γιατρός όταν δηλητηριάζονταν από την ατροπίνη.

«Η αλήθεια είναι ότι επί 1,5 χρόνο τον θεωρούσαν όλοι τρελό, τον κατέστρεψε, όχι μόνο την υγεία του και επαγγελματικά και ηθικά. Ο άνθρωπος έχανε επαφή με την πραγματικότητα και θεωρούσαν ότι έχει παραισθήσεις, ότι είναι τρελός. Από ένα σημείο και μετά τον νοσηλεύανε σε ψυχιατρική κλινική και του δίναν κατασταλτικά φάρμακα. Αυτό γινόταν πάνω από 7,8, 10 φορές. Δεν ξέρω, είχαμε χάσει τον λογαριασμό» ανέφερε.

Το δείπνο που πρόδωσε την 41χρονη

Τον Αύγουστο δειπνούν για φαγητό σε ένα εστιατόριο, ο γιατρός και η 41χρονη. Εκεί ήταν που, σύμφωνα με τον ίδιον, επαληθεύτηκαν οι υποψίες του.

«Είχαμε βγει για φαγητό και μετά παρουσίασα ξανά συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στο εστιατόριο και ζήτησα να μου δείξουν βιντεοληπτικό υλικό. Σε αυτό φάνηκε να μου ρίχνει κάτι στο νερό την ώρα που βρισκόμουν στην τουαλέτα. Έτσι έβαλα κάμερες στο σπίτι» αποκαλύπτει ο γιατρός.

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Χρήστος Λιάπης που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει ψευδαισθήσεις αλλά και οξύ ψυχωσικό σύνδρομο.

«Θα είσαι σπίτι;» – Το τηλεφώνημα της 41χρονης στον γιατρό

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δείχνουν ότι οι κινήσεις της 41χρονης τη μέρα που μπήκε στο σπίτι του πρώην συζύγου της ήταν προσχεδιασμένες.

Σύμφωνα με το Star, η πρώην σύζυγός του γιατρού και μητέρα του μόλις 3 ετών παιδιού τους, είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δε θα την εντοπίσει κανείς.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει το γεγονός ότι πριν πάει στο σπίτι του στο Περιστέρι τον είχε καλέσει στο κινητό του για να βεβαιωθεί ότι δε θα είναι στον χώρο.

Κατηγορούμενη : Θα είσαι στο σπίτι, να πάμε το παιδί στον γιατρό;

: Θα είσαι στο σπίτι, να πάμε το παιδί στον γιατρό; Γιατρός : Όχι, είμαι στο νοσοκομείο.

: Όχι, είμαι στο νοσοκομείο. Κατηγορούμενη: Εντάξει, έγινε.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν τυχαίο ότι είχε μαζί και το παιδί της, το οποίο ήταν στο αμάξι με τους γονείς της.

Μάρτυρας ανέφερε στο Star: «Τρέχοντας ο γιατρός ανοίγει την πόρτα. Λέει, παιδιά να τους σταματήστε να μην φύγουν».

Συγγενής της 41χρονης εμφανίζει άλλη εικόνα: «Δεν είχε λόγο να το κάνει, είναι όλα ψέματα. Είχανε προβλήματα μεταξύ τους, αλλά αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να την κατηγορήσει. κακό δεν θα του έκανε. Χωρίσανε επειδή δεν ταιριάζανε και είχε τρελαθεί που ήταν μόνος του και δεν είχε συντροφιά».

Καρέ καρέ η στιγμή που η 41χρονη ρίχνει ατροπίνη σε τρόφιμα του πρώην συζύγου της

Εν τω μεταξύ, ανατριχιαστικό είναι το οπτικό υλικό που έρχεται στη δημοσιότητα, μέσα από το σπίτι του γιατρού και θύματος δηλητηρίασης. Τα βίντεο που είναι από κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ο άνδρας, δείχνει την 41χρονη να ρίχνει κάτι, πιθανότατα ατροπίνη, σε τρόφιμα στην κουζίνα του σπιτιού του.

Τα βίντεο παρουσίασε το LiveNews, με τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του γιατρού να έχουν καταγράψει τη γυναίκα η οποία φορά χειρουργική μάσκα, σκούφο αλλά και γάντια, ενώ ρίχνει κάτι σε τρόφιμα.

H 41χρονη φαίνεται να κρατά στα χέρια της ένα βαζάκι και να βιδώνει το καπάκι του πριν το τοποθετήσει στο ντουλάπι από το οποίο πριν το είχε βγάλει. Την ίδια κίνηση κάνει και με δεύτερο βαζάκι, το οποίο τοποθετεί στο ντουλάπι αφού προηγουμένως έχει ρίξει μέσα τη δηλητηριώδη ουσία.

Τις κινήσεις της παρακολουθούσε ο ίδιος ο γιατρός, με την ίδια να μην το γνωρίζει. Ο πρώην σύζυγός της είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι κάποιος μπορεί να τον δηλητηριάζει μέσω φαγητού. Αυτό γίνεται αντιληπτό κι από το σημείο που έχει τοποθετήσει το θύμα την κάμερα. Την έχει κρύψει οριζόντια, απέναντι από τα ντουλάπια των τροφίμων.

Η σύλληψη της 41χρονης

Όπως έγραψε το enikos.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα της Κυριακής (12/10), όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο έπειτα από κλήση στην Άμεση Δράση. Όπως φέρεται να κατήγγειλε ο στρατιωτικός γιατρός, η εν διαστάσει σύζυγός του είχε προμηθευτεί αντικλείδι της κατοικίας του και εισερχόταν σε αυτήν χωρίς την άδειά του. Ο ίδιος υποστήριξε ότι την εντόπισε μέσω των καμερών ασφαλείας να κινείται μέσα στο σπίτι και έσπευσε να την εμποδίσει.

Ακολούθησε καταδίωξη σε κοντινό δρόμο, με τη γυναίκα να φωνάζει και να ζητά βοήθεια, ενώ ο 49χρονος καλούσε τους περαστικούς να την ακινητοποιήσουν, υποστηρίζοντας ότι είχε εισέλθει παράνομα στην κατοικία του.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε γειτονική καφετέρια, καθώς πελάτες και εργαζόμενοι βγήκαν στον δρόμο για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Αρχικά, ορισμένοι θεώρησαν ότι η γυναίκα κινδύνευε και επιχείρησαν να τη βοηθήσουν.

Ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του, προκειμένου να καλέσει την αστυνομία. Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της 41χρονης.