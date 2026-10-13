Περιστέρι: Καρέ καρέ η στιγμή που η 41χρονη ρίχνει ατροπίνη σε τρόφιμα του πρώην συζύγου της – ΒΙΝΤΕΟ

Ανατριχιαστικό είναι το οπτικό υλικό που έρχεται στη δημοσιότητα, μέσα από το σπίτι του γιατρού και θύματος δηλητηρίασης στο Περιστέρι. Τα βίντεο που είναι από κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ο άνδρας, δείχνει την 41χρονη να ρίχνει κάτι, πιθανότατα ατροπίνη, σε τρόφιμα στην κουζίνα του σπιτιού του.

Τα βίντεο παρουσίασε το LiveNews, με τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του γιατρού να έχουν καταγράψει τη γυναίκα η οποία φορά χειρουργική μάσκα, σκούφο αλλά και γάντια, ενώ ρίχνει κάτι σε τρόφιμα.

H 41χρονη φαίνεται να κρατά στα χέρια της ένα βαζάκι και να βιδώνει το καπάκι του πριν το τοποθετήσει στο ντουλάπι από το οποίο πριν το είχε βγάλει. Την ίδια κίνηση κάνει και με δεύτερο βαζάκι, το οποίο τοποθετεί στο ντουλάπι αφού προηγουμένως έχει ρίξει μέσα τη δηλητηριώδη ουσία.

Τις κινήσεις της παρακολουθούσε ο ίδιος ο γιατρός, με την ίδια να μην το γνωρίζει. Ο πρώην σύζυγός της είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι κάποιος μπορεί να τον δηλητηριάζει μέσω φαγητού. Αυτό γίνεται αντιληπτό κι από το σημείο που έχει τοποθετήσει το θύμα την κάμερα. Την έχει κρύψει οριζόντια, απέναντι από τα ντουλάπια των τροφίμων.

Όλα ξεκίνησαν αφού ένιωθε περίεργα μετά το φαγητό. Ένα γεύμα σε εστιατόριο ήταν καθοριστικό. Από τις κάμερες ασφαλείας του μαγαζιού εντόπισε τη γυναίκα να ρίχνει ένα υγρό στο ποτό του. Οι κάμερες στο σπίτι επιβεβαίωσαν την υποψία.