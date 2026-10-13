Κόνι Μεταξά για Λευτέρη Πανταζή: «Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν, ούτε και την μούρη του»

Η Κόνι Μεταξά υπερασπίστηκε τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, ύστερα από αρνητικά σχόλια που δέχτηκε εκείνος, τονίζοντας ότι ο τραγουδιστής δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν ούτε την εμφάνισή του. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Κόνι Μεταξά
Φωτογραφία: Instagram/kmetaxa
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κόνι Μεταξά τοποθετήθηκε για τα άσχημα σχόλια που δέχτηκε ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, έπειτα από ανάρτηση στο Instagram.
  • Η καλλιτέχνις δημοσίευσε δύο βίντεο στον δικό της λογαριασμό, τονίζοντας ότι ο πατέρας της είναι «ο καλύτερος σε αυτόν τον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε την μούρη του».
  • Η Κόνι Μεταξά ανέφερε ότι «Όποιος κράζει τον πατέρα μου, θα τα ακούει από εμένα» και χαρακτήρισε τους επικριτές «ζηλιάρηδες, κακούς ανθρώπους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Κόνι Μεταξά τοποθετήθηκε για τα άσχημα σχόλια που δέχτηκε ο πατέρας της και επιτυχημένος ερμηνευτής Λευτέρης Πανταζής, έπειτα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Instagram προφίλ του.

Λευτέρης Πανταζής: Ανέβασε βίντεο για την συνεργασία του με τον Κιάμο, αλλά κυριάρχησαν τα σχόλια για την εμφάνισή του – «Μην το χαλάς στα γεράματα»

Η καλλιτέχνις δημοσίευσε στον δικό της λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δύο βίντεο στα οποία τονίζει ότι ο πατέρας της είναι «ο καλύτερος σε αυτόν τον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε την μούρη του». Μάλιστα δίπλα της στο δεύτερο story, είναι και ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης.

Συγκεκριμένα, η Κόνι Μεταξά ανέφερε ότι: «Όποιος κράζει τον πατέρα μου, θα τα ακούει από εμένα. Είστε έτοιμοι;». 

Λευτέρης Πανταζής: «Δεν άλλαξα τίποτα, πάτησα κατά λάθος ένα κουμπάκι» – Η απάντηση στα σχόλια για την εμφάνισή του

«Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου, είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος σε αυτόν τον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε την μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι», συνέχισε η ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ