Κόνι Μεταξά για Λευτέρη Πανταζή: «Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν, ούτε και την μούρη του»

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Η Κόνι Μεταξά τοποθετήθηκε για τα άσχημα σχόλια που δέχτηκε ο πατέρας της και επιτυχημένος ερμηνευτής Λευτέρης Πανταζής, έπειτα από ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Instagram προφίλ του.

Η καλλιτέχνις δημοσίευσε στον δικό της λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δύο βίντεο στα οποία τονίζει ότι ο πατέρας της είναι «ο καλύτερος σε αυτόν τον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε την μούρη του». Μάλιστα δίπλα της στο δεύτερο story, είναι και ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης.

Συγκεκριμένα, η Κόνι Μεταξά ανέφερε ότι: «Όποιος κράζει τον πατέρα μου, θα τα ακούει από εμένα. Είστε έτοιμοι;».

«Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου, είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος σε αυτόν τον χώρο, δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε την μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι», συνέχισε η ηθοποιός και τραγουδίστρια.