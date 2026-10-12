Λευτέρης Πανταζής: «Μην το χαλάς στα γεράματα, έλεος» – Ανέβασε βίντεο για την συνεργασία του με τον Πάνο Κιάμο, αλλά κυριάρχησαν τα σχόλια για την εμφάνισή του

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος και ο Λευτέρης Πανταζής κάνουν πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί. Ο καταξιωμένος ερμηνευτής θέλησε να ανεβάσει ένα βίντεο στο προφίλ του στο Instagram τη Δευτέρα (12/10), για τη νέα του συνεργασία. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς τα σχόλια της ανάρτησης, συνειδητοποιεί ότι το μεγαλύτερος μέρος δεν είναι μηνύματα με τα οποία ο κόσμος του εύχεται για αυτό το επαγγελματικό του βήμα, αλλά οι περισσότεροι στάθηκαν στην εμφάνισή του.

Μερίδα των ακολούθων του Λευτέρη Πανταζή, παρατήρησε ότι το πρόσωπό του φαίνεται κάπως διαφορετικό στο βίντεο. Κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν την ανησυχία τους για την υγεία του αγαπημένου ερμηνευτή, ενώ άλλοι σχολίασαν με άκομψο τρόπο την εμφάνισή του.

«Καλύτερα να περιμένεις λιγάκι να ξεπρηστείς!! Τρόμαξα να σε γνωρίσω Λευτέρη μου… σιγά σιγά βάζουμε τα υλικά», έχει γράψει ένας χρήστης του Instagram, στα σχόλια της ανάρτησης του καταξιωμένου καλλιτέχνη.

Δύο άλλοι αναφέρουν: «Τι πράγματα είναι αυτά. Πώς γίνεστε όλοι έτσι. Αγαπήστε τον εαυτό σας» και «Έχετε καταλάβει πως έχετε παραμορφώσει το πρόσωπό σας;».

«Τα μάτια του εξαφανίστηκαν και η μύτη του έγινε διπλάσια. Τι έπαθε; Αφού δεν τον γνώρισα», αναρωτήθηκε ακόμα ένας ακόλουθος του Λευτέρη Πανταζή, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε μερικά από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση