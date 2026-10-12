Prime time: Σε φάση αλλαγών μπαίνει ο προγραμματισμός από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

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Σε φάση αλλαγών μπαίνει ο προγραμματισμός της prime time από την εβδομάδα που ξεκινά τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη Reallife.

Ο Alpha ετοιμάζει την πρεμιέρα της σειράς «Για σένα», η οποία ενώ προοριζόταν αρχικά ως καθημερινή, τελικά θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Alpha σχεδιάζει να την προγραμματίσει την Τετάρτη ή την Πέμπτη στις 22:00, μειώνοντας τα επεισόδια του «Μια γυναίκα» από δύο σε ένα την εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, η αλλαγή ώρας που αποφάσισε ο ΑΝΤ1 για τις σειρές της prime time λειτούργησε θετικά για το «Ντέρτι» που αύξησε το κοινό του.

Με τις διαρκείς αλλαγές και προσθήκες, η prime time θυμίζει κινούμενη άμμο, με το κοινό να δοκιμάζει ακόμα ανάμεσα στις πολλές προτάσεις μυθοπλασίας μέχρι να καταλήξει στα δικά του must-see.