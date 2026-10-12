Σίσσυ Τουμάση – Αργύρης Πανταζάρας: Θα γίνουν γονείς

Τρία χρόνια μετά τον μυστικό γάμο τους στην Κωνσταντινούπολη, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση ετοιμάζονται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον πρώτο καρπό του έρωτά τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της ευτυχίας του… Ο λόγος για τον Αργύρη Πανταζάρα και τη Σίσσυ Τουμάση, οι οποίοι πρόκειται σύντομα να γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι δύο ηθοποιοί, που έχουν ξεχωρίσει σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, κάνουν πρόβες για τον πιο γλυκό ρόλο της ζωής τους, αφού η Σίσσυ διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της. Ο Αργύρης Πανταζάρας, τον οποίο απολαμβάνουμε φέτος στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», βρέθηκε χωρίς την αγαπημένη του στο ΟΑΚΑ για την ιστορική συναυλία της Άννας Βίσση. Λίγες ημέρες νωρίτερα οι δυο τους είχαν ταξιδέψει στα Τρίκαλα, όπου ο ηθοποιός παρουσίασε το «ΛΟΒ ΙΖ ΙΝ ΔΙ ΕΑΡ», την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή του ΕΑΡ Πολιτιστικού Εργαστηρίου Τρικάλων στο φρούριο της πόλης, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση με red carpet, η οποία ήταν και επέτειος για τα 10 χρόνια του ΕΑΡ. Μαζί έδωσαν διακριτικά το «παρών» και στις «Νύχτες Πρεμιέρας», με τα φωτισμένα χαμόγελα στα πρόσωπά τους να μαρτυρούν την ευτυχία τους.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της σχέσης τους επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τους προβολείς. Γνωρίστηκαν και συνδέθηκαν συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους για την παράσταση «This is not Romeo & Juliet» το 2021. Έκτοτε είναι αχώριστοι.

Τον Οκτώβριο του 2023, όπως είχε αποκαλύψει η «R», παντρεύτηκαν στην Κωνσταντινούπολη κάτω από άκρα μυστικότητα, παρουσία μόνο των οικογενειών τους. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης στον πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, με κουμπάρα την παιδική φίλη της νύφης, Δάφνη Παππά, η οποία είχε ταξιδέψει για τον γάμο από το Λονδίνο, όπου ζει μόνιμα. Τρία χρόνια μετά η επέτειος γάμου τους θα έχει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, αφού σε αυτή τη γιορτή πλέον θα είναι… τρεις.