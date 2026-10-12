ΕΕ: Επιβάλλει 1.600 νέες κυρώσεις στη Ρωσία – «Ανησυχητικό» το ντιλ Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ, «άνιση» η εκεχειρία

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Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών του ευρωπαϊκού μπλοκ ενέκριναν σχεδόν 1.600 νέες καταχωρίσεις στη λίστα κυρώσεων, στοχεύοντας απευθείας τον στρατιωτικοβιομηχανικό βραχίονα της Ρωσίας.

«Περισσότερες από τις μισές καταχωρίσεις συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτησή της στο X.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη διεύρυνση της λίστας κυρώσεών μας από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμό της».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας πρόσθεσε ότι με την υιοθέτηση αυτού του πακέτου, η ΕΕ κατέστησε «σημαντικά πιο δύσκολη, πιο αργή και πιο ακριβή για τη Ρωσία την παραγωγή των όπλων που χρησιμοποιεί για να σκοτώνει Ουκρανούς».



Έντονη δυσαρέσκεια για το ντίζελ και τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν

Σύμφωνα με το Euronews, η συμφωνία για το ντίζελ μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν αντιμετωπίστηκε με έντονη ανησυχία και επικρίσεις από τους Ευρωπαίους υπουργούς.

Όπως κατέστησαν σαφές, η ΕΕ θα συνεχίσει να επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα, ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου.

Η συμφωνία, όπως την ανακοίνωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προβλέπει την άμεση διοχέτευση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τη διεθνή αγορά, με επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη ένα εκατομμύριο τόνους στη συνέχεια.

Για να διευκολυνθεί η διευθέτηση, η Ουάσινγκτον εξέδωσε ευρεία εξαίρεση από τις κυρώσεις για το ρωσικό ντίζελ έως τον Απρίλιο του 2027, προκαλώντας αναστάτωση στο Κίεβο και τους συμμάχους του.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, αλλά το μήνυμά μας είναι σαφές: αν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία», δήλωσε η Κάλας προσερχόμενη στη σύνοδο του Λουξεμβούργου.

«Η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό».

Η Κάλας κάλεσε τον Λευκό Οίκο να εφαρμόσει το νομοσχέδιο που προώθησε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, το οποίο προβλέπει ευρείες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα. Η σχετική νομοθεσία, που εγκρίθηκε στον απόηχο του αιφνίδιου θανάτου του Γκράχαμ, αφήνει την τελική απόφαση στη διακριτική ευχέρεια του Αμερικανού Προέδρου.

«Εάν εφάρμοζαν το νομοσχέδιο Γκράχαμ, θα μπορούσαμε πραγματικά να ασκήσουμε την πίεση που απαιτείται ώστε η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε η Κάγια Κάλας.

«Δεν είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος»

Η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΕντί, χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν «ανησυχητική», επιμένοντας ωστόσο ότι το μπλοκ θα συνεχίσει τη μακροχρόνια στρατηγική του.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπροσανατολίσουμε και να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία», δήλωσε η ΜακΕντί.

«Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η διατήρηση αυτής της πίεσης, αλλά και η διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας μας με τις ΗΠΑ, διότι αυτό δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ».

Από την πλευρά της, η Σουηδή ΥΠΕΞ Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, ασκώντας δριμεία κριτική στη συμφωνία, ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους ομολόγους της να αξιοποιήσουν τα δεσμευμένα ρωσικά στοιχεία για την ενίσχυση της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή τη συμφωνία. Ελπίζω ότι δεν θα τεθεί σε ισχύ», ανέφερε.

«Οι χώρες της ΕΕ, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με τις ΗΠΑ, πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμες, να συνεχίσουν την πορεία τους και να αυξήσουν την υποστήριξη χρησιμοποιώντας τα δεσμευμένα assets, εντείνοντας την πίεση στη Ρωσία».

Από την πλευρά του, ο Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις υπήρξε εξίσου επικριτικός.

«[Η συμφωνία] δεν βοηθά ούτε τις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων ούτε τη ενότητα εντός της διατλαντικής κοινότητας. Δεν είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος», δήλωσε σύμφωνα με το Euronews.

«Ο δικός μας δρόμος είναι η αύξηση της πίεσης επειδή βλέπουμε ήδη πώς λειτουργεί. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ, διότι για την Ευρώπη αυτό είναι ζωτικό συμφέρον: να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντέξει αυτόν τον χειμώνα».

«Άνιση» εκεχειρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχνα, συνέδεσε τη συμφωνία με την «εσωτερική κατάσταση» στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ βρίσκονται πίσω από τους Δημοκρατικούς.

Ο Τσάχνα εκτίμησε ότι ο ουσιαστικός αντίκτυπος της συμφωνίας θα είναι περιορισμένος, σημειώνοντας πως ο Τραμπ παλεύει να συγκρατήσει τις αντιδράσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος θεωρείται η κύρια αιτία για τη μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Ο Εσθονός ΥΠΕΞ επεσήμανε επίσης ότι η «ενεργειακή εκεχειρία» που ανακοίνωσε ξαφνικά ο Τραμπ την Κυριακή «δεν λειτουργεί», υποδεικνύοντας τις αδιάκοπες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Euronews, η εκεχειρία έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει σε πρώτη φάση τα διυλιστήρια πετρελαίου, γεγονός που τη καθιστά εξαιρετικά άνιση: η Ουκρανία διαθέτει μόλις ένα διυλιστήριο, ενώ η Ρωσία διαθέτει 32 μεγάλες μονάδες.

Το Κίεβο έχει πλήξει συστηματικά τη πετρελαϊκή βιομηχανία της Μόσχας για να αποδυναμώσει το πολεμικό της ταμείο και να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν την οργή του Τραμπ, οδηγώντας τον στη συμφωνία με τον Πούτιν.

«Η ενέργεια είναι εξαιρετικά σημαντική επειδή ο χειμώνας πρόκειται να είναι βαρύς», κατέληξε η Κάγια Κάλας. «Είναι σημαντικό να μην ισχύει [η εκεχειρία] μόνο για τα διυλιστήρια, όπου η Ουκρανία έχει μόνο ένα και η Ρωσία πληθώρα. Αυτό είναι απολύτως προς όφελος των Ρώσων».