Ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν: Πάνω από 4,8 εκατ. τόνοι ρωσικού ντίζελ στην αγορά τους επόμενους μήνες – «Οι τιμές θα πέσουν γρήγορα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε απόψε ότι είχε μια «πολύ επιτυχημένη» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως, με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, την αμερικανική και τη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στα διυλιστήριά της. Τον Νοέμβριο η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους και, αμέσως μετά, θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο.

«Μεταξύ του πλήρους ελέγχου μας στα Στενά του Ορμούζ και αυτής της μεγάλης ανακοίνωσης για τη ρωσική ενέργεια, οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και, πράγματι, για ολόκληρο τον κόσμο, θα μειωθούν με αριθμούς-ρεκόρ και σύντομα» έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σχεδόν ταυτόχρονα ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις (OFAC) θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ.