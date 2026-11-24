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Την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

Η παρουσία του drone στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σύντομη, ενώ είχε αρχικά δοθεί άδεια για την κατάρριψή του. Ωστόσο, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε ανατολικά, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η μη χρήση όπλων, «λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή απειλή για τους αμάχους και τις ενδεχόμενες συνέπειες από την κατάρριψη του αντικειμένου», όπως διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τρεις ρωσικοί πύραυλοι τύπου Kh-101 κατέπεσαν σε πολωνικό έδαφος την Παρασκευή, εντείνοντας τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου στην Ουκρανία σε εδάφη κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ως μέρος της αντίδρασής του, το ΝΑΤΟ πρόκειται να αναπτύξει στην Πολωνία αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης AWACS, προκειμένου να ενισχύσει την εναέρια επιτήρηση και τις δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης στην περιοχή.