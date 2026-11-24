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Συνολικά 358 επιθέσεις με drones που μεταφέρουν εκρηκτικά έχουν καταγραφεί στην Κολομβία από την αρχή του έτους, με ένοπλες οργανώσεις να χρησιμοποιούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κυρίως εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων. Τα στοιχεία προέρχονται από έγγραφο του υπουργείου Άμυνας της χώρας, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Το έγγραφο καταγράφει σημαντική αύξηση των επιθέσεων μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. Ειδικότερα, το διάστημα από τις 7 Αυγούστου έως τις 11 Νοεμβρίου, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 140% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει αυστηρότερη πολιτική απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, διατάσσοντας πολυάριθμες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους. Η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Οι οργανώσεις που ευθύνονται για τις περισσότερες επιθέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Άμυνας, ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), η γκεβαριστική αντάρτικη οργάνωση με ισχυρή παρουσία στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, ευθύνεται για 157 επιθέσεις, τον μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ των ένοπλων οργανώσεων.

Ακολουθεί, με 102 επιθέσεις, η αποσχισθείσα οργάνωση των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), υπό την ηγεσία του Ιβάν Μορδίσκο, ο οποίος αποτελεί τον πλέον καταζητούμενο στη χώρα.

Οι περιοχές που έχουν υποστεί τα περισσότερα πλήγματα είναι η Κάουκα, στη νοτιοδυτική Κολομβία, και το Νόρτε ντε Σανταντέρ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Και στις δύο περιοχές εκτείνονται μεγάλες καλλιέργειες κόκας, ενώ οι ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται τόσο με τις δυνάμεις ασφαλείας όσο και μεταξύ τους για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και το λαθρεμπόριο.

Τρεις τραυματίες από επίθεση με drones στην Κούκουτα

Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με drones στην πόλη Κούκουτα, στη βόρεια Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 80 κατοικίες, μεταξύ των οποίων και το σπίτι της Πατρίσια Πένια, η οποία περιέγραψε στο AFP τις στιγμές που ακολούθησαν τις εκρήξεις.

«Ξυπνήσαμε από τον κρότο, ήταν πραγματικά τρομακτικός (…) Ακούσαμε τζάμια να σπάνε και κραυγές τρόμου», δήλωσε.