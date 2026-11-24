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Το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) παρενέβη στη δικαστική διαμάχη μεταξύ Σενεγάλης και Μαρόκου για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά από δημοσίευμα της ισπανικής «Marca» που δημιούργησε την εντύπωση ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση για την τύχη του τροπαίου.

Η ισπανική εφημερίδα ανέφερε ότι στη μαροκινή πλευρά επικρατεί αισιοδοξία ενόψει της ετυμηγορίας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Τρίτη (24/11). Ειδικότερα, το Μαρόκο εκτιμά ότι το CAS θα δικαιώσει τις θέσεις του, διατηρώντας σε ισχύ την απόφαση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), με την οποία του απονεμήθηκε ο τίτλος.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, το CAS εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του θα γνωστοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης (24/11). Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω των δικών του καναλιών επικοινωνίας.

Το Δικαστήριο γνωστοποίησε επίσης ότι δεν πρόκειται να παράσχει περαιτέρω ενημέρωση στα μέσα ενημέρωσης μέχρι τη δημοσιοποίηση της απόφασής του, χωρίς να επιβεβαιώνει τα σενάρια περί «ειλημμένης απόφασης».

Από το 1-0 της Σενεγάλης στην κατακύρωση του τελικού στο Μαρόκο

Η δικαστική αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, όταν η Σενεγάλη επικράτησε του Μαρόκου με 1-0 στην παράταση, χάρη σε γκολ του Παπέ Γκέιγ, και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά, ενώ στη συνέχεια ο Μπραχίμ Ντίαθ ανέλαβε την εκτέλεση, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Περίπου δύο μήνες αργότερα και συγκεκριμένα 57 ημέρες μετά τον τελικό, η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έκανε δεκτή την προσφυγή της μαροκινής ομοσπονδίας και κατακύρωσε την αναμέτρηση με 3-0 υπέρ του Μαρόκου. Η απόφαση βασίστηκε στην κρίση ότι η αποχώρηση των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο συνιστούσε παράβαση των κανονισμών.

Με αυτή την εξέλιξη, η CAF αφαίρεσε τον τίτλο από τη Σενεγάλη και τον απένειμε στο Μαρόκο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης.

Η τελευταία προσέφυγε στο CAS, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση της CAF και να αναγνωριστεί το αποτέλεσμα του τελικού, όπως διαμορφώθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Η ετυμηγορία που αναμένεται το απόγευμα της Τρίτης (24/11) θα καθορίσει εάν θα διατηρηθεί η κατακύρωση του αγώνα στο Μαρόκο ή εάν ο τίτλος του πρωταθλητή Αφρικής θα επιστρέψει στη Σενεγάλη.