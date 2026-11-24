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Τρία ακόμη πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από προσκρούσεις σε νάρκες, όπως ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Δευτέρας (23/11/2026) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε την ανακοίνωση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των τριών πλοίων. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ένοπλες δυνάμεις της Τεχεράνης έχουν αναφέρει επανειλημμένα περιστατικά πυρκαγιών και εκρήξεων σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, απομακρύνοντας μεγάλο μέρος των ναρκών από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται παγκοσμίως.

Έκτοτε, το Ιράν στοχοποιεί συχνά πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό χωρίς την έγκριση της Τεχεράνης, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.