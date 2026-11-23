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Την προσωρινή κράτηση τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του δικτύου των οκτώ εταιρειών, μέσω του οποίου φέρεται να πραγματοποιούνταν παράνομες επιστροφές φόρων, αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας. Πρόκειται για δύο τραπεζικά στελέχη, που υπηρετούσαν σε υποκαταστήματα της Δυτικής Ελλάδας και της Ανατολικής Αττικής, καθώς και για έναν διαχειριστή εταιρείας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ενώ οι υπόλοιπες τρεις κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου αναμένεται να απολογηθούν ακόμη εννέα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η έρευνα των Αρχών αφορά ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών που ελέγχεται για απόκρυψη εσόδων, μη απόδοση ΦΠΑ, έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων, καθώς και υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, με σκοπό την είσπραξη επιστροφών φόρου χωρίς νόμιμη αιτία.

Τι υποστήριξε στην απολογία του το τραπεζικό στέλεχος

Το κατηγορούμενο τραπεζικό στέλεχος από την Ανατολική Αττική αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι οι διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε ήταν απολύτως νόμιμες.

Κατά την απολογία του, ανέφερε ότι η συμμετοχή του περιοριζόταν σε δύο από τις συνολικά 199 περιπτώσεις που εξετάζουν οι Αρχές και ότι δεν είχε αρμοδιότητα να εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων.

«Η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά. Από εκεί και πέρα, ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρήσει στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», υποστήριξε.

Η κατάθεση της λογίστριας για τις πιέσεις και την αμοιβή των 5.000 ευρώ

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου περιλαμβάνονται στην κατάθεση λογίστριας, η οποία περιέγραψε τις πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχθηκε από τον σύντροφό της προκειμένου να συμμετάσχει στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της πρότεινε να αναλάβει τη διεκπεραίωση φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένων εταιρειών, προσφέροντάς της περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

Η λογίστρια υποστήριξε ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει, καθώς υποψιάστηκε πως οι συγκεκριμένες διαδικασίες ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος οργανωμένης απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Παρά την άρνησή της, ο σύντροφός της συνέχισε, όπως κατέθεσε, να την πιέζει, διαβεβαιώνοντάς την ότι οι επιστροφές φόρου θα εγκρίνονταν χωρίς προβλήματα.

Για να την πείσει, επικαλέστηκε τη συμμετοχή τραπεζικών στελεχών, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, θα διασφάλιζαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εκταμίευση των χρημάτων.

Οι κωδικοί Taxisnet και τα μηνύματα στο Viber

Η λογίστρια αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια του συντρόφου της να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της.

Όπως κατέθεσε, εκείνος της ζήτησε να του παραδώσει τους κωδικούς, χωρίς όμως να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή της. Η άρνησή της προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον σύντροφό της, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει προσωρινά την κατοικία τους, καθώς φοβήθηκε για τη σωματική της ασφάλεια.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ενημερώθηκε από τον σύντροφό της ότι οι συγκεκριμένες φορολογικές δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί, παρότι δεν είχε συμμετάσχει στη διαδικασία.

Στη συνέχεια, διαπίστωσε ότι μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Viber είχαν αποσταλεί μηνύματα που περιείχαν τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της.

Η λογίστρια αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε στείλει τα συγκεκριμένα μηνύματα. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο σύντροφός της απέκτησε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό της υπολογιστή και χρησιμοποίησε τον λογαριασμό της χωρίς την άδειά της.

Όταν του ζήτησε εξηγήσεις, εκείνος παραδέχθηκε, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ότι είχε ενεργήσει για οικονομικούς λόγους, καθώς είχε συσσωρεύσει χρέη προς τρίτους και αναζητούσε χρήματα για την αποπληρωμή τους.

Ο μηχανισμός των παράνομων επιστροφών φόρου και ο ρόλος των τραπεζικών στελεχών

Οι ερευνητικές Αρχές εξετάζουν τη λειτουργία ενός μηχανισμού που στηριζόταν σε τρεις βασικές πρακτικές: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Μέσω αυτών των διαδικασιών, οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να εισπράττουν επιστροφές φόρου τις οποίες δεν δικαιούνταν.

Στη λειτουργία του δικτύου αποδίδεται σημαντικός ρόλος σε επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου, οι οποίοι εξετάζεται εάν αναλάμβαναν την προετοιμασία και την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τη συμμετοχή δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν διευκόλυναν την εκταμίευση των επιστροφών φόρου.

Από τα κέρδη σε τυχερό παιχνίδι στη διαχείριση εταιρείας

Στην υπόθεση εμπλέκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και πρόσωπο που στο παρελθόν είχε κερδίσει σημαντικό χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι.

Παρά τα κέρδη αυτά, στη συνέχεια αντιμετώπισε επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλη του υπό διερεύνηση δικτύου το προσέγγισαν και του ανέθεσαν τη διαχείριση εταιρείας που συνδέεται με την υπόθεση.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις απολογίες των υπόλοιπων εννέα κατηγορουμένων να έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη (24/11).