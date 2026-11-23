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Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα πρόταση για τον επταετή προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, ύψους 1,582 τρισ. ευρώ, με την Τσεχία και την Ουγγαρία να απορρίπτουν το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκονται η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι περικοπές στη χρηματοδότηση των κρατών-μελών και η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, χαρακτήρισε τη Δευτέρα (23/11) την πρόταση «απολύτως απαράδεκτη», συντασσόμενος με τον Ούγγρο ομόλογό του, Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος υποστήριξε ότι το αναθεωρημένο σχέδιο δεν συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο ηγέτες ζητούν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να κατευθύνεται απευθείας στα κράτη-μέλη, αντί να διατίθεται σε κεντρικά ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ επιμένουν ότι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας πρέπει να εξετάζεται χωριστά.

Η αντιπαράθεση εκδηλώνεται λίγες ημέρες πριν από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου, κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εντός του Δεκεμβρίου.

Μπάμπις: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα καταλήξουμε σε συμφωνία

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου πριν από την αναχώρησή του για τη συνάντηση της Ομάδας Βίζεγκραντ, ο Τσέχος πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις προβλεπόμενες κατανομές των ευρωπαϊκών πόρων.

Ο Μπάμπις υποστήριξε ότι οι θέσεις των κρατών-μελών απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους, ώστε δυσκολεύεται να φανταστεί πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Κατηγόρησε επίσης τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ότι, ενώ στο παρελθόν αξιοποίησαν ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη των υποδομών τους, σήμερα εμφανίζονται απρόθυμες να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση νεότερων κρατών-μελών.

Όπως επισήμανε, χώρες όπως η Τσεχία εξακολουθούν να χρειάζονται σημαντικούς πόρους για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

Ο ίδιος έχει ήδη αρνηθεί τη συμμετοχή της Τσεχίας σε προηγούμενο ευρωπαϊκό δάνειο προς την Ουκρανία και επανέλαβε ότι η χρηματοδότηση του Κιέβου δεν πρέπει να ενσωματώνεται στις διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό.

Στο ίδιο μήκος κύματος η Ουγγαρία – Αντιπαράθεση με τη Γερμανία

Ανάλογη θέση διατύπωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος δήλωσε ότι η νέα πρόταση του Αντόνιο Κόστα δεν φέρνει τα κράτη-μέλη πιο κοντά σε συμφωνία.

Ο Μάγιαρ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πρέπει να διαχωριστούν από τις διαπραγματεύσεις για την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Η θέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος επιμένει ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Η αντιπαράθεση είχε ήδη προκαλέσει ένταση, όταν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, κατηγόρησε τον Μερτς για «εκβιασμό», επειδή συνέδεσε τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό με την ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.

Η Γερμανία, πάντως, διαφωνεί και με το συνολικό ύψος των προτεινόμενων δαπανών. Ως ο μεγαλύτερος καθαρός συνεισφέρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θεωρεί ότι το σχέδιο Κόστα παραμένει υπερβολικά δαπανηρό, παρά τις νέες περικοπές.

Περικοπές 180,6 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση

Το αναθεωρημένο σχέδιο που παρουσίασε ο Αντόνιο Κόστα το Σάββατο (21/11) προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό 1,582 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034, μειωμένο κατά 40 δισ. ευρώ σε σχέση με την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας του Οκτωβρίου.

Σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μείωση ανέρχεται σε 180,6 δισ. ευρώ, σε σταθερές τιμές.

Οι περικοπές αφορούν κυρίως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, την άμυνα και τις εξωτερικές δαπάνες της Ένωσης.

Αντίθετα, η χρηματοδότηση για την αγροτική πολιτική και τη συνοχή προστατεύεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο συμβιβαστικό σχέδιο.

Ο Κόστα υποστηρίζει ότι η πρότασή του επιδιώκει να εξισορροπήσει τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ με την ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών πολιτικών που στηρίζουν τις περιφέρειες, τους αγρότες και τους πολίτες.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και η αντιμετώπιση της πίεσης από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δυσαρέσκεια και στη Γαλλία – Αντιδρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρά τις προσπάθειες συμβιβασμού, το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν περισσότερα κονδύλια.

Η γαλλική προεδρία χαρακτήρισε τη νέα πρόταση βαθιά απογοητευτική, υποστηρίζοντας ότι δεν εξασφαλίζει επαρκή προστασία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και ιδιαίτερα για τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών.

Το Παρίσι ξεκαθάρισε ότι, με τη σημερινή του μορφή, το σχέδιο δεν μπορεί να αποτελέσει αποδεκτή βάση συμφωνίας.

Αντιρρήσεις εξέφρασε και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, Ζίγκφριντ Μουρεσάν, ο οποίος χαρακτήρισε τις νέες περικοπές βήμα προς τα πίσω.

Ο Μουρεσάν υποστήριξε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να αποτελεί εργαλείο επενδύσεων και ότι οι διαδοχικές μειώσεις των δαπανών δεν συνιστούν αποτελεσματική επενδυτική στρατηγική.

Στο τραπέζι και νέος ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος

Πέρα από τις περικοπές, ο Αντόνιο Κόστα παρουσίασε και προτάσεις για νέες πηγές εσόδων, με στόχο να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η επιβολή ψηφιακού φόρου 3% στα έσοδα από διαδικτυακή διαφήμιση, ψηφιακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και δεδομένα που παράγονται από χρήστες.

Το μέτρο θα αφορά μεγάλες επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από ψηφιακές δραστηριότητες τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και συνολικό παγκόσμιο τζίρο άνω των 750 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Reuters, η συγκεκριμένη πρόταση αναμένεται να επηρεάσει κυρίως μεγάλους αμερικανικούς τεχνολογικούς ομίλους, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει επίσης αλλαγές στον ρυθμό αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού για το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να εξασφαλιστούν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι για τις νέες προτεραιότητες της Ένωσης.

Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στις 26-27 Νοεμβρίου

Οι διαφωνίες αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης και της Παρασκευής, κατά την οποία ο Αντόνιο Κόστα θα επιχειρήσει να διαμορφώσει κοινά αποδεκτή πρόταση.

Για την έγκριση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ενώ καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρότι ο νέος προϋπολογισμός θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2028, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν πολιτική συμφωνία έως το τέλος του 2026, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς, εξαιτίας των ενεργειακών δαπανών, των αμυντικών αναγκών και των οικονομικών δεσμεύσεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με τις αντιρρήσεις να προέρχονται από διαφορετικές πλευρές της Ένωσης, η εξεύρεση συμβιβασμού παραμένει δύσκολη, καθώς οι κυβερνήσεις καλούνται να συμφωνήσουν όχι μόνο για το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, αλλά και για τον τρόπο κατανομής των χρημάτων μεταξύ των εθνικών αναγκών και των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.