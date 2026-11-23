Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου φιλοξένησαν τον Αλέκο Συσσοβίτη, στο «Στούντιο 4» τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, μιλώντας με τους δύο οικοδεσπότες της εκπομπής, περιέγραψε ένα περιστατικό όπου με τον θίασο στον οποίο βρισκόταν, έπαιξαν μόνο για τρεις ανθρώπους.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη εμπειρία, ο Αλέκος Συσσοβίτης είπε πως: «Έχω κάνει παράσταση και με τρεις θεατές, σε πεντακοσάρι θέατρο. Έγινε κάτι πολύ γενναίο. Ήταν χειμώνας, είχε χιόνια, παίζαμε την “Κυρία με τις καμέλιες”, ήμασταν ενδεκαμελής θίασος και λέει η Ρούλα Πατεράκη “όχι, θα παίξουμε για αυτούς τους τρεις, γιατί ήρθαν μέσα στα χιόνια”. Είχε απόλυτο δίκιο».

Όταν οι δύο παρουσιαστές είπαν ότι κανονικά πρέπει να είναι περισσότεροι οι θεατές, από τους ανθρώπους που παίζουν στην παράσταση, ο καλλιτέχνης απάντησε ότι: «Αλλά όταν έχει ένα χιόνι μέχρι εδώ και ο άλλος κάνει τον κόπο να έρθει από το σπίτι του, να σε τιμήσει, να ξοδευτεί, να περπατήσει, να σε πληρώσει και έρχεται να σε δει, μετά τους αριθμούς τους πετάς στα σκουπίδια».

«Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές παραστάσεις που έχω κάνει. Έχω βρεθεί 30 χρόνια στο θέατρο, σε πάρα πολλές παραστάσεις, εκεί πατάς το “εγώ” σου κάτω», τόνισε στη συνέντευξή του ο Αλέκος Συσσοβίτης.