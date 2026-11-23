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Την έντονη οργή και αγανάκτησή της εξέφρασε η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, μετά την αποκάλυψη ότι προσωπικές φωτογραφίες της, στις οποίες εμφανίζεται γυμνή, χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συναίνεσή της για την προώθηση βιβλίου στη Γαλλία. Η 73χρονη δήλωσε τη Δευτέρα (23/11) «βαθιά σοκαρισμένη» και «ταπεινωμένη», ανακοινώνοντας ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του εκδοτικού οίκου Tinbad και της συγγραφέως του βιβλίου.

Η υπόθεση αφορά την προώθηση του δοκιμίου «Emprises, les impasses d’une success story» («Ψυχολογική χειραγώγηση: Τα αδιέξοδα μιας ιστορίας επιτυχίας») της Γαλλίδας ψυχαναλύτριας και φιλοσόφου Σαμπίν Προκορίς, το οποίο πραγματεύεται κριτικά την έννοια της ψυχολογικής χειραγώγησης.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της γαλλικής σατιρικής εφημερίδας Le Canard enchaîné, ο εκδοτικός οίκος φέρεται να απέστειλε σε δημοσιογράφους φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου της Πελικό, τα οποία είχε καταγράψει ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Το υλικό προερχόταν από την πολύκροτη υπόθεση των βιασμών της στο Μαζάν, η οποία συγκλόνισε τη Γαλλία και προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

«Αρνούμαι να γίνει η ιδιωτική μου ζωή διαφημιστικό επιχείρημα»

Σε δήλωσή της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η Ζιζέλ Πελικό κατήγγειλε τη χρήση των προσωπικών της φωτογραφιών για εμπορικούς σκοπούς.

«Έχω σοκαριστεί βαθιά, καθώς εικόνες που αφορούν την πιο απόλυτα προσωπική και ιδιωτική μου ζωή μπορούν να εκτίθενται και να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για εμπορικούς σκοπούς», ανέφερε.

«Αρνούμαι να μετατραπεί η ιδιωτική μου ζωή σε διαφημιστικό επιχείρημα», πρόσθεσε.

Η Πελικό υπογράμμισε ότι η νέα υπόθεση την αναγκάζει να βιώσει εκ νέου την ταπείνωση και την οδύνη που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δικαστικής διαδικασίας για τους βιασμούς της.

«Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με την ταπείνωση, την έκθεση και την οδύνη. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης!», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο εναντίον του εκδοτικού οίκου Tinbad και της συγγραφέως του βιβλίου.

Ο εκδοτικός οίκος ζητά συγγνώμη, αλλά αρνείται ότι έστειλε βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου

Μετά τις αποκαλύψεις και τις αντιδράσεις, ο εκδοτικός οίκος Tinbad δημοσίευσε ανακοίνωση στην οποία ζήτησε συγγνώμη για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «ατυχή επικοινωνιακή διαχείριση».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν διαβιβάστηκε στα μέσα ενημέρωσης καμία εικόνα βιασμού ούτε βίντεο πορνογραφικού χαρακτήρα.

Ο εκδοτικός οίκος δεν διέψευσε, πάντως, ρητά την αποστολή γυμνών φωτογραφιών της Πελικό.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Livres Hebdo, ο Tinbad ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα εκτύπωση του βιβλίου και ότι τερματίζεται η διαφημιστική του προώθηση.

Όπως διευκρίνισε ο εκδότης, περίπου 280 αντίτυπα βρίσκονται ήδη στο δίκτυο διανομής, ενώ τα δικαιώματα του έργου θα μπορούν να επιστραφούν στη συγγραφέα μετά την εξάντλησή τους.

Το δοκίμιο είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 Νοεμβρίου.

Η συγγραφέας αποποιείται την ευθύνη για την προώθηση του βιβλίου

Η Σαμπίν Προκορίς, η οποία έχει ασκήσει στο παρελθόν κριτική στο κίνημα #MeToo, αρνήθηκε ότι ευθύνεται για την αποστολή του επίμαχου υλικού.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), παρέπεμψε σε ανακοίνωσή της, με την οποία απέδωσε την πλήρη ευθύνη στον εκδοτικό της οίκο για την «ακατάλληλη» επικοινωνιακή διαχείριση.

Η ίδια διευκρίνισε ότι αντικείμενο του βιβλίου της δεν είναι η υπόθεση Πελικό, αλλά η κριτική εξέταση της έννοιας της ψυχολογικής χειραγώγησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, το δοκίμιο περιλαμβάνει αναφορές στην υπόθεση των βιασμών του Μαζάν και αμφισβητεί πτυχές της ερμηνείας της συμπεριφοράς των θυμάτων σε καταστάσεις ψυχολογικής εξάρτησης.

Ο δικηγόρος της Ζιζέλ Πελικό, Στεφάν Μπαμπονέ, κατήγγειλε, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Libération, τη χρήση προσωπικού υλικού από μια ποινική δικογραφία για την εμπορική προώθηση βιβλίου.

Η υπόθεση των βιασμών που συγκλόνισε τον κόσμο

Η Ζιζέλ Πελικό έγινε διεθνώς γνωστή το 2024, όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, επιτρέποντας τη δημόσια εξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησής της.

Επί σχεδόν μία δεκαετία, από το 2011 έως το 2020, ο τότε σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε εν αγνοία της με φαρμακευτικές ουσίες και προσκαλούσε άλλους άνδρες στο σπίτι τους, στο Μαζάν της νότιας Γαλλίας, για να τη βιάσουν ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναισθησίας.

Ο Ντομινίκ Πελικό κατέγραφε τις επιθέσεις σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία αποτέλεσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία κατά τη δικαστική διαδικασία.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το δικαστήριο της Αβινιόν τον καταδίκασε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ καταδικάστηκαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στις σεξουαλικές επιθέσεις.

Η επιλογή της Ζιζέλ Πελικό να αντιμετωπίσει δημόσια τους κακοποιητές της και να διεκδικήσει την απομάκρυνση του κοινωνικού στίγματος από τα θύματα σεξουαλικής βίας την ανέδειξε σε σύμβολο διεθνούς εμβέλειας.

Δύο χρόνια μετά τη δίκη, η νέα διαμάχη για τη χρήση των προσωπικών της φωτογραφιών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της συναίνεσης των θυμάτων, ακόμη και όταν το επίμαχο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε δικαστική διαδικασία.